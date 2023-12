Bonus 2024 poco conosciuti: ecco come non perdere nemmeno un euro

Bonus 2024, quali sono? La dettagliatissima guida del sito internet www.ticonsiglio.com.

Sono diversi i bonus 2024 già confermati e che partiranno il prossimo anno con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di cittadini, imprese, donne e giovani.

Si tratta di contributi, agevolazioni, tax credit, sussidi o altri tipi di aiuti rivolti a persone fisiche, attività commerciali o imprenditoriali.

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo quali sono i bonus 2024 già confermati e in avvio dal prossimo anno e quali sono quelli che hanno già la proroga per il 2024, oltre a quelli in dubbio o che potranno subire delle modifiche.

Indice:

TUTTI I BONUS 2024 CONFERMATI

1) BONUS ASSUNZIONI ADI E SFL

2) CARTA DELLA CULTURA E DEL MERITO

3) BONUS ROTTAMAZIONE TV

4) BONUS ACQUISTO CASE GREEN

5) BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI AUTISTICI

6) BONUS CASALINGHE

7) BONUS ASSUNZIONI DISABILI UNDER 35

8) BONUS ASSUNZIONI NEET UNDER 30

9) BONUS STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

10) ASSEGNO SOCIALE

BONUS PROROGATI PER IL 2024

1) SUPERBONUS

2) BONUS MOBILI

3) BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

4) ECOBONUS CASA

5) SISMABONUS

6) BONUS RISTRUTTURAZIONE

7) BONUS VERDE

8) BONUS PIÙ ASSUMI MENO PAGHI

9) BONUS SENZA ISEE

10) BONUS ASSUNZIONI RICERCATORI IN AZIENDA

11) BONUS RICERCA E SVILUPPO PER IL SUD

12) BONUS DIPENDENTI

13) BONUS DIPENDENTI PUBBLICI

14) BONUS FONDO PMI CREATIVE

15) BONUS PER LE FAMIGLIE

16) BONUS PSICOLOGO

17) FRINGE BENEFIT RIALZATI

18) BONUS ESTATE PROROGATO

19) BONUS ENERGIA FAMIGLIE E IMPRESE

20) BONUS ASILI NIDO POTENZIATO

21) BONUS TASSE

22) NUOVO BONUS ASSUNZIONI MAMME

23) TAX CREDIT CINEMA

24) PROROGA BONUS TRASPORTI

25) BONUS PER IMPRESE CHE TORNANO IN ITALIA

26) BONUS IMPATRIATI 2024

27) BONUS LAVORATORI PART TIME VERTICALI

28) DECONTRIBUZIONE SUD

29) CARTA RISPARMIO SPESA

30) BONUS BENZINA 80 EURO

ALTRI BONUS E INCENTIVI ATTIVABILI NEL 2024

TUTTI I BONUS 2024 CONFERMATI

Vi sono una serie di bonus 2024 già confermati e in avvio dal prossimo anno. Parliamo di incentivi, contributi, aiuti, crediti d’imposta o finanziamenti. Vediamo insieme quali sono.

1) BONUS ASSUNZIONI ADI E SFL

Dal 2024, insieme all’Assegno di inclusione (ADI) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), che prenderanno il posto del Reddito di Cittadinanza, arriva l’esonero contributi totale al 100% o al 50% per le assunzioni di percettori di ADI o SFL. Se volete conoscere i dettagli su questa misura, vi invitiamo a leggere la nostra guida.



2) CARTA DELLA CULTURA E DEL MERITO

Dal 2024 saranno attive la carta della cultura e del merito. In sostanza, con la Legge di Bilancio 2023, il bonus cultura per i neo diciottenni 18app ha cambiato totalmente veste ed è stato diviso in due. Al suo posto dal prossimo anno arriveranno la Carta Cultura e la Carta del Merito. Se volete conoscere i dettagli di questa misura e capire come funzionerà, vi consigliamo di leggere la nostra guida su carta cultura e carta del merito che viene costantemente aggiornata.

3) BONUS ROTTAMAZIONE TV

Arriva il nuovo bonus rottamazione TV nel 2024 dedicato a chi compra un nuovo televisore e smaltisce correttamente quello obsoleto. Il Governo Meloni ha annunciato di voler rimettere in campo l’incentivo per la rottamazione dei vecchi televisori per sostenere il settore delle telecomunicazioni, stanziando circa 90 milioni di euro. La normativa verrà definita entro fine 2023, ma il bonus partirà dal 2024. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra guida sul bonus rottamazione TV.

Bonus ristrutturazione 2024: come funziona, cosa comprende e come richiederlo



4) BONUS ACQUISTO CASE GREEN

Nel 2024 prenderà il via il già finanziato bonus acquisto case green. Il bonus consiste in una detrazione IVA del 50% a fronte dell’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di abitazioni di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, vendute dalle imprese costruttrici. La domanda potrà essere presentata solo dal 2024. In questa guida sul bonus acquisto case green, vi aggiorneremo non appena l’agevolazione sarà disponibile.



5) BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI AUTISTICI

Dal 2024 partirà il già finanziato bonus assunzioni lavoratori autistici che prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito e dall’IRAP, oltre ad un incentivo previdenziale, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda di tali lavoratori. Si tratta di un’agevolazione per chi assume giovani o adulti con disturbi dello spettro autistico. Se volete sapere cosa prevede nel dettaglio l’agevolazione vi invitiamo a leggere la guida sul bonus assunzioni lavoratori autistici.



6) BONUS CASALINGHE

Il bonus casalinghe arriverà dal 2024. La misura è rivolta in via prioritaria alle donne, ma riguarda anche, i casalinghi, cioè uomini che svolgono attività nell’ambito domestico. È un finanziamento finalizzato all’erogazione di corsi di formazione gratuiti, che tuttavia sono in corso di attivazione in molte Regioni. Per conoscere i dettagli, vi consigliamo di leggere la guida sul bonus casalinghe, dove vi segnaleremo anche l’avvio.



7) BONUS ASSUNZIONI DISABILI UNDER 35

Il bonus assunzioni disabili under 35 è un contributo riconosciuto a enti e organizzazioni del terzo settore che assumono persone con disabilità con età inferiore a 35 anni. Vale per ogni assunzione a tempo indeterminato fatta tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023, ma le domande partiranno dal 2024. Il contributo una tantum per le assunzioni è stato istituito dall’articolo 28 del Decreto lavoro convertito in legge. Per conoscere la misura nel dettaglio, vi invitiamo a leggere la guida sul bonus assunzioni disabili.



8) BONUS ASSUNZIONI NEET UNDER 30

Il Governo ha introdotto il bonus NEET, ossia il bonus per l’assunzione di NEET under 30, inserendo la misura nel Decreto lavoro convertito in legge. Questa nuova agevolazione contributiva è rivolta a chi assume entro la fine dell’anno 2023 i giovani NEET (cioè ragazzi e ragazze che non studiano né lavorano) che abbiano una età al di sotto dei 30 anni, purché si verifichino determinate condizioni. Le domande per il bonus potranno essere avviate dal 2024. Per restare informati, vi invitiamo a leggere questa guida sul bonus assunzioni NEET under 30.

9) BONUS STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

È attivo e lo sarà anche per il 2024, il bonus studenti universitari fuori sede, ossia un incentivo economico per aiutare coloro che studiano lontano da casa. Si tratta di una detrazione spettante per l’affitto sostenuto dagli studenti universitari fuori sede, cioè in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 Km e comunque in una Provincia differente. Se volete sapere come funziona, vi consigliamo di leggere questo focus.

10) ASSEGNO SOCIALE

L’Assegno sociale, l’ex pensione sociale, è una prestazione economica di natura assistenziale erogata dall’INPS alle persone più bisognose. Si tratta di una misura strutturale che sarà attiva anche nel 2024 ed è dedicata ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari residenti in Italia che hanno un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla Legge. Viene dato a cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, con almeno 67 anni di età, in possesso di specifici requisiti di reddito. Per maggiori informazioni su requisiti e importi, vi consigliamo di leggere questa guida.



BONUS PROROGATI PER IL 2024

Ogni anno i bonus vengono esaminati ed eventualmente finanziati per gli anni successivi, con o senza modifiche. Per il 2024, salvo modifiche che arriveranno con la prossima Legge di Bilancio, vi sono una serie di bonus e aiuti già prorogati e per i quali è stata già prevista la copertura finanziaria.

Si tratta di bonus attualmente già attivi, che nel 2024 saranno ancora disponibili anche se potrebbero subire delle leggere o sostanziali modifiche. La certezza dei bonus della Legge di Bilancio arriverà solo a fine 2023. Cioè sarà approvata la Legge di Bilancio 2024 (e noi vi aggiorneremo). Scopriamo intanto quali sono i bonus 2024 in via di proroga.

1) SUPERBONUS

Nel 2024, al Superbonus 2023, cioè quello tuttora in corso, verrà applicato il sistema a scalare. Questo meccanismo prevede una serie di modifiche sulla platea di destinatari e sulla durata degli incentivi. Nello specifico, per le spese sostenute nel 2024, sarà attivo il Superbonus al 70% visto che dal Governo era arrivato lo stop al Superbonus al 110 %. Si sta discutendo anche molto dell’ipotesi di avviare un nuovo tipo di Superbonus per redditi bassi, anche detto Ecobonus sociale 2024. In attesa di conferme o modifiche, per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra guida sul Superbonus.

2) BONUS MOBILI

Anche nel 2024 sarà disponibile il bonus mobili ed elettrodomestici ma la detrazione dovrà essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2024 (nel 2023 la soglia è di 8.000 euro, 2022 la soglia era di 10.000 euro e nel 2021 di 16.000 euro). Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra guida sul bonus mobili.



3) BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Un altro intervento importante prorogato per il 2024 è il bonus barriere architettoniche. Si tratta della detrazione al 75% delle spese sostenute per eliminare gli ostacoli alla mobilità negli edifici. Per maggiori informazioni sulle sue regole, vi consigliamo di leggere la guida sul bonus barriere architettoniche.

4) ECOBONUS CASA

Confermato fino al 2024 l’Ecobonus casa, l’incentivo che copre le spese per l’efficientamento energetico degli edifici. Nello specifico, l’Ecobonus prevede una detrazione dal 50% al 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus. All’interno dell’agevolazione sono ricompresi una moltitudine di interventi, quali ad esempio l’istallazione di nuove serrande o zanzariere, come vi spieghiamo nei due approfondimenti dedicati al bonus tende da sole, al bonus fotovoltaico e al bonus zanzariere. Previste detrazioni anche per la posa di infissi e per l’acquisto di caldaie.

5) SISMABONUS

In vigore fino al 2024 anche il cosiddetto Sismabonus, la detrazione a fronte della messa in sicurezza degli edifici. Prevede un’agevolazione con aliquote variabili a seconda della zona sismica in cui è collocato un edificio e della tipologia d’immobile. Per quelli unifamiliari, il bonus dal 50 al 70% per un massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Resta in vigore per le spese effettuate fino al 2024 anche l’agevolazione maggiorata all’80 e all’85% nel caso in cui vi siano interventi che comportano il miglioramento di una o due classi di rischio. Confermate fino al 31 dicembre 2024 anche le detrazioni del 75 e 85% per lavori antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali.



6) BONUS RISTRUTTURAZIONE

Tra gli altri bonus casa 2023 è stato rinnovato fino al 2024 anche il bonus ristrutturazione. Questo bonus permette di usufruire di una detrazione pari al 50% sulle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Vale anche per il bonus sicurezza, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la guida sul bonus ristrutturazione 2024.

7) BONUS VERDE

Resta confermato fino al 31 dicembre 2024 anche il bonus verde. Si tratta di una detrazione del 36% per le spese sostenute per le sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la guida sul bonus verde.

8) BONUS PIÙ ASSUMI MENO PAGHI

Nella Legge di Bilancio arriva il bonus più assumi meno paghi 2024. Ovvero, nell’ambito degli incentivi all’assunzione, si annuncia un beneficio ancora più ampio rispetto all’anno precedente, che già raggiungeva il 100% per i contratti a tempo indeterminato della durata di 3 anni, rivolto a donne svantaggiate e giovani under 30, come vi spieghiamo in questo focus. A partire dal 2024, tutte le assunzioni a tempo indeterminato saranno esonerate dal versamento dei contributi previdenziali fino al 120%, con un aumento ulteriore al 130% per diverse categorie, tra cui under 30, donne con figli, beneficiari del Reddito di Cittadinanza, o Assegno di Inclusione, nonché individui con disabilità.

9) BONUS SENZA ISEE

Nel 2024 viene confermato anche il meccanismo di richiesta bonus senza ISEE. Ad esempio, per quanto riguarda il Superbonus e gli altri Bonus edilizi 2024, è possibile richiederli senza presentare l’ISEE, per effettuare lavori di ristrutturazione ed ottenere sconti sulle spese sostenute. Stesso discorso anche per l’Assegno unico universale Figli o il bonus nido che possono essere chiesti sia con che senza ISEE. Prevista, per le famiglie, anche la possibilità di non calcolare i titoli di Stato nell’ISEE.

10) BONUS ASSUNZIONI RICERCATORI IN AZIENDA

L’agevolazione chiamata “bonus assunzioni ricercatori in azienda” è valida fino al 2026, ovvero per tutto il periodo di attuazione del PNRR. Si tratta di un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al cofinanziamento al 50% delle borse di dottorato innovativo e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca. L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di 7.500 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato. Nello specifico, il valore è di 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un massimo di due anni. Se volete conoscere di dettagli della misura, vi invitiamo a leggere la guida sul bonus assunzioni ricercatori.

11) BONUS RICERCA E SVILUPPO PER IL SUD

Resta attivo anche nel 2024 il Bonus ricerca e sviluppo per il Sud, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in innovazione e attività di R&S con aliquota maggiorata rispetto a quella nazionale. Si tratta in particolare di un tax credit potenziato al 25%, al 35% e al 45%, rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese del Mezzogiorno, quando per il resto di Italia l’agevolazione è pari al 10% o al 20%. In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è il Bonus ricerca e sviluppo per il Sud. Vi invitiamo a scoprire anche come la Legge di Bilancio in via di definizione ha cambiato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2023 2024.

12) BONUS DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato per tutto il prossimo anno il taglio del cuneo fiscale 2024, ovvero il bonus lavoratori dipendenti. Grazie a questa misura sarà possibile ottenere aumenti in busta paga nel 2024.

13) BONUS DIPENDENTI PUBBLICI

Anche nel 2024 è previsto il bonus dipendenti pubblici contro il caro vita, il cui importo è pari all’1,5% della retribuzione spettante. Potete leggere i dettagli nella guida sul bonus dipendenti pubblici.

14) BONUS FONDO PMI CREATIVE

I bonus del Fondo PMI creative sono stati rifinanziati anche per il 2024. Cioè, il Fondo per le piccole e medie imprese creative sarà ancora usato per promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento. Se volete conoscere questa misura, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

15) BONUS PER LE FAMIGLIE

In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità la Legge di Bilancio 2024 ha previsto misure tra i cosiddetti bonus famiglia 2024. L’Esecutivo poi, ha incrementato di 10 milioni di euro la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali. Grazie a queste risorse, sarà possibile prevedere aiuti in più per i soggetti fragili.

16) BONUS PSICOLOGO

Confermato anche il bonus psicologo, nonché il bonus psicologo studenti università. Ricordiamo che per il bonus psicologo anche il prossimo anno il contributo massimo previsto dalla Legge di Bilancio, è salito a 1.500 euro e i destinatari sono cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro.

17) FRINGE BENEFIT RIALZATI

Nel 2024 continueranno ad essere validi i fringe benefit potenziati, ma in maniera diversa rispetto a quanto definito nel 2023 dal Decreto lavoro convertito in Legge. La soglia di non imponibilità, infatti, è stata fissata entro i 2.000 euro per i dipendenti con figli, non più entro i 3.000 euro, come vi spieghiamo in questo articolo. La Manovra 2024 porta questi aiuti a 1.000 euro per tutti. I fringe benefit sono compensi non monetari offerti dai datori di lavoro ai dipendenti oltre al salario base e in molti casi sono inclusi in busta paga.

18) BONUS ESTATE PROROGATO

Nella Legge di Bilancio 2024 per i lavoratori arriva anche di nuovo il bonus estate che detassa lavoro festivo e notturno per il comparto turistico. La misura era già stata sperimentata nel 2023 dal 1° giugno al 21 settembre 2023, periodo in cui è stato possibile richiedere il bonus, ovvero un’agevolazione per i lavoratori del turismo che aveva l’obiettivo di far fronte alla carenza di personale e garantire stabilità occupazionale del comparto turistico. In questa guida dettagliata vi spieghiamo cos’è la misura confermata per il 2024.

19) BONUS ENERGIA FAMIGLIE E IMPRESE

Prorogato dalla Legge di Bilancio 2024 anche il bonus bollette per famiglie e imprese del 2023. Il Governo Meloni conferma, inoltrem i bonus energia imprese 2023. Saranno finanziati con il contributo solidarietà imprese energetiche per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel 1° trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti.

20) BONUS ASILI NIDO POTENZIATO

Tra i bonus della Legge di Bilancio vi è quello per gli asili nido. Il Governo ha stanziato risorse per garantire asili nido gratuiti a partire dal 2° figlio. Nello specifico, il testo introduce un aumento del bonus destinato a coprire le rette degli asili nido pubblici e privati.

Tuttavia, questa misura si applica solo ai secondi figli nati a partire dal 1° gennaio 2024 in famiglie che già hanno un figlio di età inferiore a 10 anni e un limite massimo di reddito ISEE di 40.000 euro.

La bozza della Manovra prevede un aumento “fino a 2.100 euro”, che si aggiunge all’incremento introdotto nel 2020, portando l’attuale beneficio da 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro. Se volete sapere come funziona oggi il bonus, vi consigliamo di leggere questa guida. Niente più IVA al 5%, invece, per i prodotti per l’infanzia e per la cosiddetta tampon tax, come vi spieghiamo in questo articolo.

21) BONUS TASSE

Nella Legge di Bilancio 2024 e nella riforma fiscale 2024 spiccano anche i cosiddetti bonus tasse. Per adesso la riforma fiscale 2024 (in via di definizione) ha previsto la riforma IRPEF 2024, novità sulla no tax area pensionati e dipendenti, sulle detrazioni e deduzioni con la riforma fiscale e sulla tassazione agevolata premi di produttività.

22) NUOVO BONUS ASSUNZIONI MAMME

Un altro bonus della Legge di Bilancio 2024 è quello chiamato bonus mamme direttamente in busta paga. Si tratta di una decontribuzione per le madri. Questa modifica specifica l’eliminazione dell’obbligo di contribuzione per le donne lavoratrici che abbiano almeno due figli.

La quota dello sgravio è pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo. Il limite economico è pari a 3.000 euro annui.

Per approfondire cos’è e come funziona vi rimandiamo alla nostra guida sui nuovi incentivi assunzioni per neo mamme.

23) TAX CREDIT CINEMA

Tax credit cinema prorogato anche per il 2024. Il Governo, nella Legge di Bilancio 2024, prevede anche per il 2024 il “Credito di imposta per le imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo”, il quale garantisce ai produttori un beneficio fiscale pari al 15% fino al 40% del costo totale delle opere prodotte.

24) PROROGA BONUS TRASPORTI

Un altro bonus prorogato dalla Legge di Bilancio 2024 è il bonus trasporti nel 2024. L’Esecutivo ha stanziato più risorse per la misura, anche se per adesso sono già state impegnate, come vi spieghiamo in questa guida.

25) BONUS PER IMPRESE CHE TORNANO IN ITALIA

Arriva nella Legge di Bilancio 2024 il reshoring in Italia. Cioè alle imprese e attività produttive che ritornano a investire in Italia sarà riconosciuta una tassazione agevolata, ossia riduzione del 50% delle imposte sui redditi. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i 5 anni successivi. La misura che vi illustriamo in questo articolo, si affianca a quanto già previsto dal Decreto Omnibus Asset sul recupero degli incentivi, come vi spieghiamo in questa guida.

26) BONUS IMPATRIATI 2024

Dal 2024, per i lavoratori che tornano in Italia, sarà riconosciuto un nuovo regime agevolato per i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale nel nostro Paese per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei 3 periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza. Invariate le disposizioni già previste per i ricercatori e professori universitari. Se volete sapere come funziona il bonus impatriati nel 2023, vi consigliamo di leggere questa guida. In questa pagina vi spieghiamo come funziona, invece, il rientro dei cervelli.

27) BONUS LAVORATORI PART TIME VERTICALI

Nel 2024, come nel 2023, sarà di nuovo operativo il bonus per i lavoratori con part time verticale, relativo all’anno in corso e quello precedente. Si tratta di una misura in favore di coloro che non possono lavorare a tempo pieno e che, quindi, hanno bisogno di un sostegno al reddito per i periodi di non lavoro previsti nel loro contratto. In particolare, il Decreto Anticipi contenuto nella riforma fiscale 2024, e connesso alle novità della Legge di Bilancio 2024, ha chiarito quali sono le regole per riattuare la misura nel 2023 (relativamente all’anno 2022) e prevederne l’eventuale proroga anche nel 2024 con alcune novità.

28) DECONTRIBUZIONE SUD

Decontribuzione SUD consiste in uno sconto sui contributi pensionistici pari al 30%, concesso alle aziende meridionali. La misura è operativa, in teoria, fino al 2029, ma subordinata via via allo sblocco dei fondi da parte dell’unione Europea. Prevede una graduale riduzione della decontribuzione al 20% dal 2026 e al 10% dal 2028 in poi. Per conoscere tutti i dettagli sull’incentivo è possibile consultare la guida dedicata a decontribuzione sud.

29) CARTA RISPARMIO SPESA

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato per il prossimo anno la Carta Risparmio Spesa. Confermato anche il “reddito alimentare“. Per questa misura il Governo stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2024.

30) BONUS BENZINA 80 EURO

Sarà confermato anche il prossimo anno il bonus benzina, ovvero un contributo una tantum di 80 Euro per le famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Inizialmente si era parlato di un bonus 150 euro benzina o meglio, un bonus benzina per redditi bassi. Proposta, di fatto, superata. L’Esecutivo ha deciso per un buono da circa 80 euro destinato a coloro che già sono possessori della Carta risparmio spesa. Maggiori dettagli in questa guida.

ALTRI BONUS E INCENTIVI ATTIVABILI NEL 2024

Tra bonus strutturali e incentivi legati al mondo del lavoro, sono ancora molti i bonus attivi nel 2023 che saranno disponibili anche nel 2024. Alcuni ovviamente potranno subire delle modifiche. Ci riferiamo principalmente a bonus legati a contributi a fondo perduto o incentivi per l’avvio di imprese e bandi per l’imprenditoria femminile e giovanile.