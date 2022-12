Bonus cultura 500 euro per i 18enni addio: ora fondi a spettacoli ed editoria

Bonus cultura per i 18enni stop, insorge l'opposizione: "La Destra vuole l'Italia dei privilegiati"

Il bonus cultura da 500 euro destinato ai ragazzi 18enni sarà presto abrogato. L'obiettivo del nuovo esecutivo Meloni è quello di ridistribuire i fondi, ovvero 230 milioni di euro, nel welfare dello spettacolo, che salgono da 40 a 100 milioni dal 2023, creando tra l'altro un fondo a favore della filiera del libro e delle biblioteche, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui. È questo insomma lo spirito che avrebbe mosso la maggioranza a promuovere l'emendamento all'articolo 108 alla legge di bilancio firmato dal presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, e dagli onorevoli Rossano Sasso della Lega e Rita Dalla Chiesa di Forza Italia.

Il governo punterebbe di fatto a valorizzare, attraverso i fondi del bonus cultura per i 18enni, tradizioni popolari, territorio e rievocazioni storiche. Nello specifico, secondo quanto riporta l'Ansa, si pensa di destinare gli aiuti su più fronti: 30 milioni alle biblioteche, 5 milioni al Fondo rievocazioni storiche, 40 miloni al fondo unico per lo spettacolo, che prenderà il nome di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Ma anche al cinema, innalzando i fondi da 250 a 260 milioni.

Cinque milioni l'anno invece andranno ai carnevali storici ''al fine di consentire la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla promozione dei territori''. Ai musei statali un incremento di 13,3 milioni di euro nel 2023 e di 11,5 milioni annui dal 2024. Verrò istituita la ''fondazione di diritto privato denominata Fondazione Vittoriano con compiti di gestione e valorizzazione del Complesso del Vittoriano''. Infine spazio anche a Guglielmo Marconi: nella ricorrenza dei centocinquanta anni è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno seguente.

