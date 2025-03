Bonus Giovani: in arrivo il via libera dall'Europa per l'incentivo alle assunzioni del ministro Calderone

Primo semaforo verde dalla Commissione Europea per la proposta di bonus giovani, iniziativa volta a sostenere l'occupazione giovanile, promossa dal Ministro del Lavoro, Marina Calderone. Il programma del governo mira a incentivare le assunzioni dei giovani attraverso sgravi contributivi.

Marina Calderone ha avuto ieri un incontro a Bruxelles con la vice presidente della Commissione Europea, Roxana Minzatu, delegata all'occupazione, per definire gli ultimi dettagli operativi del bonus. Dopo l'incontro la ministra ha commentato così su Facebook: “Union of skills, digitalizzazione, AI umanocentrica e sostegno agli strumenti di occupazione, questi i temi al centro dell’incontro che ho avuto con con la Vicepresidente Mînzatu, che aspetto presto in Italia”.

Il bonus giovani si inserisce nel contesto più ampio del decreto-legge 60/2024, che prevede incentivi per le aziende che assumono giovani, con particolare attenzione agli sgravi sui contributi sociali. Questi incentivi, che saranno erogati attraverso strumenti finanziari specifici, sono pensati per abbattere i costi di lavoro per le aziende e garantire una maggiore inclusione dei giovani nel mondo del lavoro.

La discussione si è concentrata anche sulla necessità di definire il perimetro dell’incentivo, sia in termini di tempistiche operative che riguardo gli strumenti di sostegno economico. Intanto, l'Italia ha ricevuto l'autorizzazione europea, una condizione essenziale per procedere con l'attuazione del bonus. Questo via libera segue la revisione delle politiche sugli aiuti pubblici a livello comunitario, dopo la fine del "Temporary Framework" introdotto durante la pandemia e la crisi in Ucraina.

Il programma è ora pronto per passare alla fase operativa, con l’obiettivo di migliorare l’occupazione giovanile e la qualità dei contratti di lavoro offerti, in un contesto che favorisce la crescita economica sostenibile e la piena occupazione. Nei prossimi giorni sono attesi dettagli su tempi e modalità di implementazione del bonus, ma con l'approvazione europea il percorso è in discesa.