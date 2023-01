Bonus mamma, pochi lo sanno ma c'è. Come prendere un sacco di soldi

Bonus mamma, guida per non perdere i soldi



Pronto un bonus per le donne e in particolare per le mamme, volto ad aiutare coloro che devono affrontare la maternità, sia per le neo mamme che per chi ha già dei figli, naturali e non.

Il bonus in questo momento è di grande aiuto perché va a sostenere tutte quelle donne e quelle famiglie che all’improvviso si sono ritrovate a dover affrontare un periodo particolarmente problematico e difficile a livello economico.

Non si tratta di un bonus nuovo, perché è possibile richiederlo praticamente da anni ed ha a che fare con tutti i comuni.

Si tratta - si legge sul sito internet imilanesi.nanopress.it - di una prestazione assistenziale che arriva a tutte coloro che diventano mamme, sia dopo un parto che a seguito di un’adozione o di un affidamento. Quando arriva un figlio, si sa, le spese sono tantissime, per cui eventuali aiuti economici sono ben accolti sia dai ceti abbienti che dai meno abbienti.

Con l’arrivo di una creatura, i soldi non bastano mai. Per cui se si ha diritto a dei bonus specifici, il consiglio è informarsi e non lasciarli scappare.

Il bonus del quale parliamo è il bonus di maternità comunale, altrimenti chiamato assegno di base. La prestazione è rivolta a tutte quelle mamme che non possono godere dell’assistenza alla maternità e che hanno un ISEE basso che rientra nei limiti stabiliti.

L’assegno è arrivato a seguito del decreto legislativo del 26 marzo 2001, ovvero il numero 51. A riceverlo possono essere tutte le mamme di parto o che hanno provveduto ad un’adozione o ad un affidamento nell’anno indicato che non lavorano. Soltanto così si possono ottenere degli aiuti importanti dai comuni.