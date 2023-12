"Bravo Tajani. E' contrario al Mes". Borghi 'interpreta' il leader di FI

"Sono favorevole MA così com'è non va bene uguale sono contrario"



"Sono favorevole MA così com'è non va bene uguale sono contrario. Bravo Tajani". Con queste parole il capogruppo della Lega in Commissione Bilancio del Senato Claudio Borghi, interpellato da Affaritaliani.it, interpreta l'intervista di stamattina del vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani che ha affermato che l'Italia dovrebbe ratificare il Mes ma a determinate condizioni che riguardano la riforma del Patto di Stabilità e l'unione bancaria. "Insomma nulla di nuovo, il Mes così com'è non va e su questo siamo fortunatamente d'accordo tutti", conclude Borghi.



