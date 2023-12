FI, Tajani: "Bisogna dire sì al Mes. Ma in cambio sul Patto di stabilità..."

FI, Tajani: "Mes e Patto di Stabilità devono viaggiare uniti"

Antonio Tajani esce allo scoperto e dice che "l'Italia dovrebbe dire sì alla ratifica del Mes", il messaggio lanciato alla premier Meloni e al leader della Lega Matteo Salvini arriva proprio mentre, dopo una notte di trattative serrate, c'è stata la temuta fumata nera sul Patto di Stabilità. Non c'è accordo tra i 27 Paesi Ue. Il ministro degli Esteri però si mostra comunque ottimista: "Spero in un'intesa, l'importante per noi - dice Tajani a La Stampa - è che il nuovo patto dia rilevanza alla crescita e non solo alla stabilità. Serve equilibrio e non si possono favorire solo alcuni paesi. Questo è il principio che ci ispira, sugli aspetti tecnici non entro perché è in corso una trattativa". Il vicepremier di Forza Italia dice che bisogna ragionare "in maniera complessiva" su Patto e Mes.

Sulla ratifica, spiega, "non sono contrario, va bene ratificarlo, ma sul piatto bisogna mettere anche altre cose". Ovvero "l’unione bancaria e l’armonizzazione fiscale". Che hanno però tempi più lunghi: "Ma - prosegue Tajani a La Stampa - non vorrei passassero in cavalleria. Io sono europeista e, parlando da segretario di Forza Italia, dico che è giusta la ratifica, ma credo che al Meccanismo Salva Stati serva un sistema di controllo. La presidente della Bce deve rendere conto al Parlamento e quello del Mes no? Non mi sembra corretto". Tajani schiera quindi Forza Italia su una posizione più europeista all’interno del centrodestra.