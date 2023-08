Briatore: "Calenda, che pubblicità al Twiga. È il miglior direttore marketing"

Sfottò di Briatore al leader di Azione: "Calenda il miglior direttore marketing, con le polemiche ha messo il Twiga al centro dell'estate"

Sfottò di Braitore a Calenda. L’imprenditore e proprietario del Twiga, l’ormai celebre e prestigiosa discoteca di Forte dei Marmi, risponde con tono sereno alle polemiche sui politici di Italia Viva che passano le vacanze estive nel suo stabilimento balneare di lusso.

“Io pensavo di avere tre bravi direttori di comunicazione e marketing”, attacca, “ma ora ho capito che il più bravo è Carlo Calenda”, punge Briatore. “Ha messo il Twiga al centro dell’estate italiana”, dichiara in un’intervista al Corriere della Sera. E continua: “Le cene? Tutta promozione. E naturalmente, in democrazia, non può essere un politico a dire con chi devi mangiare”. Poi, una nuova stoccata al numero uno di Azione: “Io credo che parlare di opportunità dai pulpiti di Capalbio non sia il massimo della credibilità”.

Ma non è tutto. L’imprenditore invita “a venire pure il direttore marketing Calenda, così vede che noi siamo sicuramente più fighi di chi va a Capalbio”. E continua: “Perché là è una noia mortale, qui la gente balla, si diverte. Quelli di Capalbio vanno a ballare di nascosto a Montecarlo e al Twiga”.