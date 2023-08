Brindisi, clamorosa spaccatura in Fdi ​sotto gli occhi della Meloni

Brindisi, Quarta presidente della commissione Ambiente

Clamorosa spaccatura in Fratelli d'Italia a Brindisi proprio sotto gli occhi della Meloni in vacanza a Ceglie Messapica, nel Brindisino. Nella mattina di oggi, martedì 22 agosto, Roberto Quarta, esponente di Fratelli d’Italia sostenuto dall’opposizione, è stato eletto alla presidenza della Commissione consiliare ambiente di Brindisi.

Questi, come scrive BrindisiReport, ha ottenuto 16 voti, ovvero giusto uno in più rispetto a quelli andati alla candidata appoggiata dalla maggioranza, anch’essa esponente di FdI, Maria Lucia Vantaggiato, che deve accontentarsi del ruolo di vicepresidente. Evidentemente non si sarebbe giunti a questo risultato se almeno cinque voti espressi dal centrodestra non fossero andati a Roberto Quarta, contro l’orientamento della maggioranza. L’opposizione, fra l’altro, ha prevalso nonostante l’assenza di Riccardo Rossi.

La commissione, composta da 16 consiglieri, si è riunita presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città. FdI in commissione Ambiente è rappresentata dagli stessi Roberto Quarta e Maria Lucia Vantaggiato. Dunque, mentre si pensava che la poltrona sarebbe andata a Vantaggiato, invece si è consumato un improvviso colpo di scena che ora rischia di mettere in grosse difficoltà la maggioranza.