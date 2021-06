"Buona Destra", nasce il partito contro le fake news di Salvini e Meloni

Una destra liberale, a distanza di sicurezza dalle scorciatoie demagogiche e populiste, che accetti la sfida della complessità su fenomeni come immigrazione, diritti civili e collocazione europea dell'Italia. A riprendere in mano il progetto di una scommessa da sempre ambiziosa quanto incompiuta, questa volta è Filippo Rossi, che muovendo dal suo libro “La Buona Destra”, pubblicato di recente, ha pensato di dare forma e organizzazione concreta al progetto, tanto da farne un partito che sarà presentato ufficialmente a Roma venerdì 25 giugno, prima dell'Assemblea costituente, prevista per il 21 novembre.

Mesi di lavoro “sottotraccia”, che permettono al nascituro partito della Buona Destra di contare già con 150 comitati sparsi in tutta Italia e cinquemila aderenti. Nessuna operazione nostalgica o ripresa di progetti che fanno ormai parte del passato (il pensiero, in questo senso, corre alla parabola breve del finiano Futuro e Libertà), ma la determinazione di coprire uno spazio che, nel perimetro della destra italiana, dominata dal tandem sovranista Meloni-Salvini, non è più presidiato da tempo. Un progetto che si contrappone, come recita il manifesto della Buona Destra, alla “cosa populista ed estremista” e alla “politica delle falsità e delle fake news di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e nato dal libro di Filippo Rossi, una formazione “patriottica ma non nazionalista, autorevole ma non autoritario, che rifiuta ogni proposta assolutistica di 'pieni poteri' sul modello sovversivo di quel Viktor Orban tanto caro ai populisti”.

Tanto per fare un esempio su alcuni temi caldi, come quello dei migranti, la Buona Destra è a favore “del garantire la vita umana nel rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, soccorrendo sempre e comunque i migranti in pericolo di vita, rifiutando di ricorrere a forme disumane di chiusura o respingimento e prestando l'assistenza necessaria”. Top secret, per il momento, l'organigramma del partito, in vista della presentazione ufficiale che inaugurerà l'ambizioso percorso con vista sulle prossime Politiche.