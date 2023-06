Cacciari: "Cdx avanti così fino alle Europee. Poi Forza Italia sparirà"

"Forza Italia è un partito personale identificatosi in Berlusconi e non può sopravvivere senza di lui"

"Fino alle elezioni europee è interesse anche di Giorgia Meloni che Forza Italia sopravviva perché la premier non è ancora matura per far parte del mega-gruppo di Centrodestra europeo senza presentarsi con gli eredi di Silvio Berlusconi".

E' l'analisi di Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it sul futuro di Forza Italia dopo la morte del suo leader e fondatore. "Se sono intelligenti vanno avanti fino al voto europeo con Tajani, mi pare scontato".