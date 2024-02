Calderoli: "Complimenti a Todde, lieto di lavorare con lei". Che signore...

Calderoli: "Rivolgo i miei complimenti ad Alessandra Todde per la sua elezione alla guida della Regione Sardegna"



Roberto Calderoli, che signore. Arrivano i complimenti del ministro leghista alla nuova presidente della Sardegna, Alessandra Todde, all'indomani della dolorosa sconfitta del Centrodestra alle elezioni regionali.

"Rivolgo i miei complimenti ad Alessandra Todde per la sua elezione alla guida della Regione Sardegna: sarò lieto di lavorare con lei, con lo stesso proficuo rapporto di collaborazione che ho avuto con il suo precedessore Christian Solinas". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.



