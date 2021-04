"Cambiate il DDL Zan": adesso spuntano oppositori anche nel centrosinistra!

La discussione sul DDL Zan si fa sempre più accesa, ma questa volta non per l'ostruzionismo di chi, nel centrodestra, vuole ritardarne la discussione. Stavolta, non senza sorpresa, le critiche arrivano da un gruppo di persone "che fanno riferimento all’area politica del centrosinistra, ispirati ai valori di estrazione democratica e progressista (...) da sempre schierati in battaglie contro ogni discriminazione, per la difesa dei diritti e la libertà delle donne”.

Ci sono molti cattolici, ma non solo, tra coloro che chiedono di cambiare il DDL Zan sull'omotransfobia: "Una legge attesa da decenni è stata, trasformata, in una proposta pasticciata, incerta sul tema della libertà d’espressione, offensiva perché introduce l’'identità di genere', termine divenuto il programma politico di chi intende cancellare la differenza sessuale per accreditare una indistinzione dei generi. Un articolato che mischia questioni assai diverse fra loro e introduce una confusione antropologica che preoccupa. Fra le conseguenze vi sono la propaganda di parte, nelle scuole, a favore della maternità surrogata e l’esclusione di ogni visione plurale nei modelli educativi”.

Da qui la ferma richiesta: “si tratta di un testo che va emendato prima di essere approvato, perché una legge scritta male porta a delle interpretazioni ed applicazioni controverse che riducono i diritti e non ne consentono la piena tutela”.

Le/i proponenti sottolineano infine: “una pericolosa sovrapposizione della parola 'sesso' con quella di 'genere' con conseguenze contrarie all’art. 3 della Costituzione per cui i diritti vengono riconosciuti in base al sesso e non al genere e non in armonia con la normativa vigente, legge n. 164/82 (e successive sentenze della Corte Costituzionale). La definizione di 'genere' contenuta nel DDL Zan, che non è accettata dagli altri Paesi, crea una forma di indeterminatezza che non è ammessa dal diritto, che invece ha il dovere di dare certezza alle relazioni giuridiche e di individuare le varie fattispecie”.

L’articolato appello, chiede nella sostanza che siano discusse delle modifiche al testo: “assolvendo così al compito che si prefigge: tutelare le persone lgbt”.

I primi firmatari dell'appello, che ovviamente sta causando una certa agitazione in seno al centrosinistra, sono i seguenti:

