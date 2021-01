Camera, Veronica Giannone aderisce a Forza Italia

“La deputata Veronica Giannone lascia il gruppo Misto per aderire al Gruppo di Forza Italia”.Lo annuncia il capogruppo di FI alla Camera, Mariastella Gelmini, con la quale ha avuto subito un dialogo costruttivo per gli impegni da affrontare già nei prossimi giorni. L'on. Giannone ha preso questa decisione dopo avere parlato con il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, e dopo un lungo e proficuo colloquio con il presidente Silvio Berlusconi che ha molto apprezzato le sue battaglie per una giustizia "giusta" a tutela dei minori e delle loro famiglie."Forza Italia - afferma la deputata - è il partito che interpreta al meglio i valori liberali in cui credo, in particolare il tema della Giustizia, pilastro della mia attività parlamentare e impegno quotidiano nella mia vita. Da soli si possono portare avanti le battaglie, ma in squadra si possono vincere più facilmente e più orgogliosamente.Per questo, ho deciso di aderire a Forza Italia, nella assoluta convinzione che potremo presto riformare un sistema che fa acqua da tutte le parti e non salvaguarda adeguatamente i minori, la parte fragile della nostra società, che va tutelata e sostenuta perché sarà la base del nostro domani.Il presidente Berlusconi è molto attento a questi temi e conosce bene i problemi di cui parlo. Ringrazio tutti per l'accoglienza e sono pronta per questa nuova avventura, con entusiasmo e determinazione".