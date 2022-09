Campania, consigliera regionale passa da Fratelli d'Italia alla Lega

“Entro in un partito dove esistono due criteri: competenza e territorialità"



Si infoltisce il gruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania. Carmela Rescigno lascia Fratelli d’Italia e approda al Carroccio. Il cambio è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale della Campania dai consiglieri regionali della Lega Severino Nappi, Gianpiero Zinzi e dal coordinatore regionale della Lega in Campania Valentino Grant.



Alla conferenza dovrebbe partecipare telefonicamente anche il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Entro in un partito dove esistono due criteri: competenza e territorialità – ha commentato la Rescigno in conferenza stampa – ed è questo il senso per cui assecondo questa passione che è la politica dove sono da anni”.

LEGA, ADERISCONO 30 AMMINISTRATORI CAMPANI TRA CUI LA SUPER-VOTATA CARMELA RESCIGNO

Matteo Salvini ha salutato l’ingresso nella Lega di trenta amministratori campani tra cui la consigliera regionale Carmela Rescigno, medico e Responsabile di Chirurgia Generale e d’urgenza dell ospedale universitario di Cava de’ Tirreni (Salerno). Da 15 anni Rescigno è anche consigliere comunale di Camposano in provincia di Napoli.Nel 2019, candidata alle europee con Fratelli d’Italia, aveva raccolto circa 45.000 voti. Nel 2020, candidata alle regionali con lo stesso partito, 6mila voti.La Rescigno è la capofila di trenta amministratori tra Napoli e provincia: hanno scelto la Lega come molte associazioni di categoria presenti sul territorio campano.