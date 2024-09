Alluvione, "nessun favore alle assicurazioni". La Lega 'corregge' la proposta di Musumeci

"Lo Stato deve incentivare un'assicurazione per cittadini e imprese con detrazioni fiscali o agevolazioni o altro e, allo stesso tempo, deve continuare a investire per mettere in sicurezza il territorio"



"E' una proposta intelligente se fatta in modo intelligente, è una proposta stupida se fatta in maniera stupida". Così il deputato della Lega Stefano Candiani, ex sottosegretario della Lega, commenta con Affaritaliani.it l'idea del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci di un'assicurazione per case e imprese a seguito dell'alluvione in Emilia Romagna.



"Mi spiego, ha senso ragionare sulla tutela delle persone e delle cose nelle zone veramente a rischio, come quelle sismiche o con il pericolo di alluvioni. Non ha senso invece in quelle situazioni e in quelle aree dove non ci sono pericoli. Non solo, lo Stato deve incentivare un'assicurazione per cittadini e imprese con detrazioni fiscali o agevolazioni o altro e, allo stesso tempo, deve continuare a investire per mettere in sicurezza il territorio. Altrimenti se diventa fare un'assicurazione e basta di fatto si configura con una tassa a favore delle compagnie assicuratrici e non è certo una proposta condivisibile e accettabile".



Candiani conclude: "Lo Stato deve innanzitutto incentivare seriamente il sostegno delle opere per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici nelle zone sismiche. Detto questo, è giusto anche incentivare una copertura assicurativa da parte privati con sgravi o altri bonus, come dicevo in precedenza. Ma deve essere un processo da portare avanti a tappe e non si può certo partire con l'obbligo dell'assicurazione in tutta Italia altrimenti diventa solo un favore alle assicurazioni. Lo stato deve prendere coscienza delle zone a rischio e allo stesso modo lo devono fare i cittadini. Che, ad esempio, sono obbligati per l'auto a fare l'assicurazione civile poi possono scegliere se aggiungere altre coperture o meno. Ma spetta comunque allo Stato mettere in galera i ladri così come spetta allo Stato intervenire per mitigare i pericoli di terremoti o alluvioni", conclude l'esponente della Lega.