Caos migranti, meglio la Lega di FdI. Il sondaggio di Affari gela Meloni

Italiani spaccati a metà sulla fiducia nella premier

La maggioranza assoluta degli italiani, pari al 50,2%, ritiene che la Lega - tra i partiti della maggioranza - abbia la soluzione più efficace per contrastare l'immigrazione clandestina. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il partito di Matteo Salvini batte nettamente Fratelli d'Italia della premier Giorgia Meloni che si ferma al 34,2%. Forza Italia in terza posizione con solo il 15,6%.

Italiani spaccati a metà sulla premier. Ha fiducia in Meloni il 49,8% del campione, non ha fiducia il 50,2%. Tra le intenzioni di voto la Lega sale ancora e sfiora l'11% mentre FdI scivola sotto il 29%. In calo Forza Italia, Pd sotto il 20% e M5S in crescita al 16,6%.