Casa, Pd: "Aggiornare gli estimi? Non diciamo no. Ma senza aumentare le tasse"

"Noi vogliamo capire bene la proposta del governo. Non siamo contrari in linea di principio ad un aggiornamento degli estimi. Siamo però assolutamente contrari ad un aumento delle tasse sugli immobili. E quindi vogliamo capire quali meccanismi ha in mente il governo per impedire che la revisione degli estimi provochi un aumento delle tasse". Con queste parole il responsabile economico del Partito Democratico Antonio Misiani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il Pd sia favorevole alla revisione degli estimi catastali. "La tassazione sugli immobili in Italia - afferma Misiani - è già superiore alla media UE: nel 2019 era 1,4% PIL in Italia, contro 1,2% PIL nell'Unione Europea".