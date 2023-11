Cattaneo (FI): "Il Parlamento ratifichi il MES, così saremo più credibili"

Alleanze Ue, Cattaneo: "Se le forze politiche fanno bene insieme nel proprio Paese possono farlo, sempre insieme, anche a livello europeo"

"Premesso che mi atterrò alle decisioni della maggioranza, come ho già avuto modo di dire la ratifica del MES da parte dell'Italia sarebbe da fare e penso che il Parlamento possa affrontare questo passaggio senza problemi. L'ok al MES sarebbe un fatto importante che darebbe ancora più credibilità al nostro Paese e votando a favore faremmo un bene all'Italia su molti fronti nel contesto europeo". Lo afferma ad Affaritaliani.it il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo, ex capogruppo azzurro a Montecitorio, in vista della discussione la settimana prossima alla Camera del Meccanismo Europeo di Stabilità.

Quanto ai dubbi di Fratelli d'Italia e della Lega, con la premier Giorgia Meloni che sembra voler attendere la riforma del Patto di Stabilità Ue prima di dare l'ok al MES, Cattaneo afferma: "Ognuno ha i suoi argomenti. Io personalmente dico che un voto a favore del MES non sarebbe nulla di grave. Anzi, favorirebbe un accordo positivo sul Patto Ue. C'è chi pensa che la riforma del Patto passi dallo scontro sul MES e chi, come me, ritiene che votando sì al MES si acquisisca quella credibilità necessaria per una buona riforma del Patto Ue, positiva anche per l'Italia".

Quanto al tema delle alleanze europee dopo le prossime elezioni del 9 giugno 2024, Cattaneo dichiara: "Siamo nel Ppe e siamo contenti di esserlo. In cinque anni di legislatura abbiamo aiutato l'Italia bloccando le follie green, sull'automotive e sul Nutri-Score, solo per fare qualche esempio. L'ambizione è quella di esportare il modello del Centrodestra che governa l'Italia anche in Europa. Vedremo i numeri che usciranno dalle urne, ma noi lavoriamo per una maggioranza di Centrodestra". Ma Tajani ha più volte detto 'mai con Le Pen e Afd'... "Io ritengo che se le forze politiche fanno bene insieme nel proprio Paese possono farlo, sempre insieme, anche a livello europeo", conclude Cattaneo.