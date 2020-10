Cdx, oltre 20 nomi per le Comunali. Più unità per dialogare con il governo

Più di venti nomi analizzati come possibili candidati per le principali città che andranno al voto in primavera: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani ne hanno parlato oggi, con Silvio Berlusconi in videoconferenza, nel corso di un vertice che si è tenuto negli uffici del leader leghista a Roma.



“L’obiettivo è chiudere al più presto le intese per esprimere candidati unitari e vincenti nei 1.300 Comuni che andranno alle urne. Nei prossimi giorni ci rivedremo per proseguire il lavoro”, spiegano i leader in un comunicato coingiunto. L’occasione è stata utile anche per fare il punto della situazione politica, anche alla luce dell’ultimo Dpcm.



Il centrodestra intende avviare un ancora più efficace coordinamento per offrire proposte e soluzioni costruttive al governo, con la consapevolezza di guidare 14 regioni su 20 e di essere maggioranza nel Paese.



Per questa ragione, al termine del vertice tra i leader, si sono collegati i capigruppo di Camera e Senato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: tra le altre cose hanno discusso di DDL Zan, di Decreti sicurezza, del Decreto sulle cartelle esattoriali, delle prospettive per scuole e trasporti, della manovra economica che avrà proposte unitarie del centrodestra sull’emergenza Covid. L’obiettivo è la difesa e il sostegno di famiglie e imprese e la sicurezza delle categorie più fragili.