Centrodestra, a Meloni pure la partita dei collegi: 98 candidati scelti da FdI

Centrodestra, la ripartizione dei collegi: 98 a FdI, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia-Udc

98 a Fratelli d'Italia, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia-Udc e undici ai centristi di Noi con l'Italia e Coraggio Italia. Ecco la ripartizione dei candidati nei collegi uninominali decisa al vertice del centrodestra prevede questo schema. Giorgia Meloni, scrive il Corriere della Sera, "la spunta dunque anche sui collegi: toccherà a Fratelli d’Italia individuare la maggior parte dei candidati ai 221 collegi uninominali". 98 significa infatti il 44,3%.



"Gli 11 piccoli sono stati tutti ceduti dalla quota che spettava a Fratelli d’Italia dimostrando quindi che forza principale è anche quella capace di fare sacrifici per tenere unita la coalizione", spiega un alto dirigente del partito di Giorgia Meloni.

"Meno del 50% che rappresentava la richiesta iniziale del partito accreditato dei maggiori consensi nella coalizione, ma non di molto", spiega il Corriere della Sera. "Alla Lega spetta indicarne 70, pari al 31,7%, e a Forza Italia e Udc 42 (19%)".

Le trattative non sono comunque finite. Come spiega il Corriere della Sera, "l’accordo sui «numeri» è solo l’inizio. Fin da oggi prende il via la parte più difficile della trattativa: stabilire chi corre dove. Un collegio non vale l’altro. Giocarsela, per il centrodestra, a Como, a Pavia, in Sicilia o anche a Frosinone è più in discesa. In Umbria, in Sardegna, in Emilia-Romagna o in Toscana bisogna lottare. Ci saranno poi da tenere in conto il radicamento territoriale e la «fidelizzazione» dei parlamentari uscenti".

Insomma, la partita è ancora in divenire. Il primo round, comunque, è andato a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni.