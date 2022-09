Chi elegge il Presidente del Consiglio dei Ministri?

Chi sceglie il Presidente del Consiglio dei Ministri? A chi spetta la nomina? Scopri tutte le normative nel nostro approfondimento

Alle prossime elezioni del 25 settembre per la prima volta da diversi anni a questa parte gli italiani decideranno a chi affidare il governo del Paese dopo una serie di esecutivi tecnici. Tra le proposte della Destra c'è quella di introdurre una riforma costituzionale per introdurre il presidenzialismo. Oggi infatti i cittadini non eleggono direttamente il Presidente del Consiglio.

Chi elegge il presidente del Consiglio? Cosa dice la Costituzione

Il Presidente del Consiglio del Ministri nella Repubblica Italiana è la carica che ha funzione di capo del governo e che detiene il potere esecutivo. Il premier non viene eletto ma nominato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione sulla base del risultato delle elezioni, anche se non ci sono particolari requisiti per ricevere tale nomina. In base alle proposte del premier il Presidente della Repubblica nomina i ministri che formeranno il governo. Quest'ultimo dovrà poi ricevere la fiducia di entrambe le Camere, altrimenti se non si raggiunge alcun accordo sulle forze politiche si può incorrere in un governo tecnico. L'articolo 92 della Costituzione nello specifico recita:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.