Chi è Maria Cecilia Guerra, candidata del Pd alla Camera. Il profilo

Dal 16 Settembre 2019 è sottosegretaria al Ministero dell'economia e delle finanze nei governi Conte II e Draghi

Nata Nonantola, provincia di Modena, il 6 dicembre 1957, Maria Cecilia Guerra è la candidata del Pd (offerta anche alle altre opposizioni) per la presidenza della Camera da contrapporre al leghista ultracattolico Lorenzo Fontana. È stata sottosegretaria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel governo Monti, e viceministro del medesimo dicastero, con delega per le Pari opportunità, nel governo Letta. Dal 16 Settembre 2019 è sottosegretaria al Ministero dell'economia e delle finanze nei governi Conte II e Draghi.

Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1981 presso l'Università degli Studi di Modena, Guerra ha conseguito nel 1983 il Master Phil. Degree in Economics all'Università di Cambridge con riconoscimento dell'ammissione al secondo anno del corso di Ph.D presso la stessa Università. Dal 1983 al 1987 ha svolto il dottorato di ricerca in Economia politica istituito dal consorzio delle Università di Bologna, Modena, Padova e Venezia.

Il suo impegno in politica inizia il 28 novembre 2011 quando è entrata a far parte del Governo Monti in qualità di sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ha giurato il giorno successivo. Alla data della nomina faceva parte del Comitato scientifico "Fabbisogni standard" presso la direzione scientifica dell'Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale), e dell'Osservatorio regionale per l'attuazione del federalismo fiscale in Emilia-Romagna (ORAFF-ER).

Alle elezioni politiche del 2013 è stata eletta al Senato della Repubblica, nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione Emilia-Romagna.