Chiamate Chi l'ha visto per Schlein. Pd, mancano comunicatori. L'analisi

Ora che il governo arranca sulla sua prima vera Legge di Bilancio, Schlein è scomparsa. E poi qualcuno si stupisce se nei sondaggi sono sotto il 20%

Bisognerebbe chiamare Chi l'ha visto per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. E' letteralmente sparita. Non parla. Non va in tv. Non si esprime. Non dice nulla. L'ultima volta l'hanno avvistata a Bruxelles per il vertice del Pse, eurogruppo sempre più diviso e ininfluente. Proprio in queste ore che la maggioranza e il governo si sta spaccando sulla Legge di Bilancio - con un vicepremier che smentisce l'altro sulla chiusura della manovra - dal Pd silenzio. Non ci sono volti. Non ci sono comunicatori che facciano breccia nell'opinione pubblica. A saperne di economia e di finanza c'è solo il senatore, bravo e competente, Antonio Misiani, spesso su Affaritaliani.it.



Ma altri non ce ne sono. Zero. Nessuno che entri nel merito e che metta in luce, che faccia emergere le contraddizioni della maggioranza (tantissime) e il gap tra quanto promesso in campagna elettorale e quanto stanno realizzando. E' proprio vero che l'arma più forte di Giorgia Meloni è l'opposizione, quasi inesistente, divisa e litigiosa. Giuseppe Conte si agita, si fa vedere, ma Schlein si nasconde. Proprio come sulla manifestazione per la pace in Medio Oriente. Un'assenza, come ha scritto Affaritaliani.it, motivata dalle profonde divisioni nel Pd. Ma quello che manca è il marketing, la comunicazione. Ora che il governo arranca sulla sua prima vera Legge di Bilancio, Schlein è scomparsa. E poi qualcuno si stupisce se nei sondaggi sono sotto il 20%. Chiamate Chi l'ha visto...