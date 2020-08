Politica

Giovedì, 6 agosto 2020 - 08:01:00 Claudio Lotito vicino alla poltrona. Il patron della Lazio diventa senatore La Giunta per le elezioni presieduta da Gasparri ha dato il via libera, nuovo seggio per Forza Italia. La decisione finale poi spetterà al Parlamento

Claudio Lotito vicino alla poltrona. Il patron della Lazio diventa senatore Claudio Lotito sta per diventare un senatore nelle fila di Forza Italia. Il presidente della Lazio è ad un passo dal seggio vacante in Parlamento, decisiva - si legge sul Fatto Quotidiano - la Giunta per le elezioni presieduta da Maurizio Gasparri, che ha deciso la scorsa notte di contestare l’elezione di Vincenzo Carbone. Eletto a Palazzo Madama con Berlusconi, si è poi trasferito tra i banchi di Italia Viva nella speranza che la maggioranza gli salvasse il seggio. Dopo che il riconteggio delle schede ha dato ragione a Peppe De Cristofaro di LeU (pure lui aveva reclamato il seggio di Carbone), la Giunta ha sposato gli argomenti del patron della Lazio sebbene al prezzo di smentire il criterio adottato solo pochi giorni per l’assegnazione di un altro seggio: a suo favore hanno votato Lega, FdI, FI e Autonomie, mentre la maggioranza che era contraria alla sua elezione ha raggranellato solo 5 voti. Ora sul seggio della discordia dovrà tenersi una camera di consiglio. Poi la parola spetterà all’aula.