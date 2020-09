Comunali, il ritorno di Ingroia. Si candida a sindaco di Campobello di Mazara

Antonio Ingroia torna in campo. L'ex pm di Palermo, sette anni dopo il tentativo di arrivare a Palazzo Chigi - si legge sul Corriere della Sera - ora ci riprova, candidandosi a sindaco di Campobello di Mazara in provincia di Trapani. Ieri in conferenza stampa ha spiegato la sua scelta così: "Cambiare Campobello può diventare un modello nazionale. Il modello di una politica virtuosa".

Ingroia ha collezionato esperienze di vario genere, tra politica e sottogoverno. La vicenda dell’Ingroia-politico cominciò ufficialmente alla fine del 2012 con la fondazione di Rivoluzione Civile e l’annuncio della sua candidatura a premier, appoggiata dai piccoli partiti della sinistra radicale e giustizialista. Ma per i suoi detrattori l’Ingroia-politico era già attivo da magistrato, ai tempi delle ospitate in tv, incluse quelle in collegamento dal Guatemala, dove volò su incarico dell’Onu per occuparsi di narcotraffico. Resistette due mesi, poi il richiamo della politica ebbe la meglio. Rivoluzione civile racimolò però solo un 2%, che non consentì all'ex pm di entrare in Parlamento.