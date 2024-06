Comunali, la "maledizione di Arianna": dove spunta lei Fdi perde le elezioni

Arianna Meloni, manca il tocco magico di Giorgia

Arianna Meloni non ha il tocco magico della sorella Giorgia. È quanto sostiene malignamente Repubblica che in un articolo spiega come l'impegno di Arianna nella campagna elettorale per le ultime elezioni amministrative abbia influito negativamente.

Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari mette in fila i comuni dove la responsabile dei tesseramenti di Fratelli d'Italia si è fatta vedere: Tarquinia, Campobasso, Civitavecchia, Perugia e Cagliari. E nelle suddette città il partito di Giorgia Meloni non è riuscito a raggiungere i risultati sperati.

Dentro Fratelli d'Italia, a quanto pare, si parla già di "maledizione di Arianna".