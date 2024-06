Comunali, Pd avanti a Bari e Firenze. Cagliari al Centrosinistra, Pescara a Dx

A Potenza avanti il Centrodestra

Scrutinio al via per le elezioni comunali.

Nella prima proiezione per le comunali di Bari, Vito Leccese (Pd, Verdi) risulta al 46%, Fabio Romito (centrodestra) al 32,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Michele Laforgia, candidato (M5s e Sinistra Italiana) si attesta invece al 20,7%. Si va dunque verso il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra e quello di centrodestra.

Nella prima proiezione per le comunali di Firenze, Sara Funaro (centrosinistra) è in vantaggio con il 41,6%, seguita dal candidato di centrodestra Eike Schmidt con il 32,5%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,1%, Cecilia Del Re invece si attesta al 6%.

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle elezioni comunali a Perugia, è testa a testa tra il candidato sindaco del centrosinistra Vittoria Ferdinandi (sostenuta da Pd e Movimento Cinque Stelle), che si attesta al 49,8%, e la candidata del centrodestra Margherita Scoccia, al 47,3%.

Nella prima proiezione per le comunali di Campobasso, Aldo De Benedettis (centrodestra) è al 50,1%, mentre Marialuisa Forte (centrosinistra) si attesta al 32,5%. Al terzo posto Pino Ruta con il 17,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai, che confermano quanto emerso negli exit poll sin dalle prime ore.

Nella prima proiezione per le comunali di Potenza, Francesco Fanelli (centrodestra) è al 44%, mentre Vincenzo Telesca (Partito Democratico) è al 30,5%. Seguono Pierluigi Smaldone (M5S) con il 15,6% e Francesco Giuzio (Lista civica) con l'8,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Nella prima proiezione per le comunali di Cagliari, Massimo Zedda (centrosinistra) ha il 58,6%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) si ferma al 35,8%. Segue Giuseppe Farris al 2,5%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Nella prima proiezione per le comunali di Pescara del Consorzio Opinio per la Rai, Carlo Masci (centrodestra) è al 51,2%, mentre il candidato di centrosinistra Carlo Costantini è al 33,1%. Seguono Domenico Pettinari (al 13,9%) e Gianluca Fusilli (all'1,8%).