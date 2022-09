Meloni premier, Ceglie Messapica capitale politica: Affari fa ancora notizia

Meloni premier ha scelto Ceglie. In passato anche Bertinotti e Conte

Le elezioni politiche hanno decretato il trionfo di Giorgia Meloni, il risultato delle urne non lascia dubbi, sarà lei il prossimo presidente del Consiglio, prima donna nella storia dell'Italia a ricoprire quel ruolo. In attesa dell'incarico ufficiale che le verrà assegnato dal presidente della Repubblica Mattarella, la leader di Fratelli d'Italia studia la possibile composizione del futuro governo e le sue prossime mosse. Ma una decisione - si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno - Meloni sembra averla già presa: la Puglia e in particolare Ceglie Messapica nel Brindisino diventeranno un suo punto di riferimento.

Ne è convinto il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: "La vedo molto appassionata dello "slow-life", delle nostre masserie, perfettamente funzionale al suo ideale di vita, intendendo lei rilanciare la politica e mettere sotto ad essa l'economia. Questo in un luogo come Ceglie può trovare un bel terreno naturale". E non sarebbe la prima politica a scegliere questa terra. "In passato - prosegue Perrino - Bertinotti era di casa qui e nel recente passato Ceglie era stata scelta dal premier Giuseppe Conte. Ora è tre anni che Meloni passa qualche giorno di vacanza qui e credo sia un bell'acquisto".