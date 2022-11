"Con il mio ministero la cultura torna a essere anche religiosa"

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, "La nostra identità nazionale è impregnata di quella cristiana"

“L’identità culturale e comunitaria italiana è soprattutto un’identità cristiana. Sono state le abbazie a salvaguardare il pensiero greco-romano, trasmettendolo poi a noi contemporanei.

La nostra identità nazionale è impregnata di quella cristiana.

Lo fanno ben comprendere Leopardi, Manzoni e soprattutto Benedetto Croce nel suo celebre saggio "Perché non possiamo non dirci cristiani". Pertanto, abbiamo il dovere di tutelare questi luoghi e di renderli fruibili: Subiaco e la Rocca Abbaziale devono diventare un polo culturale oltre che spirituale. Con il mio mandato, la cultura, sempre nel rispetto delle prerogative dello Stato e della Costituzione, torna ad essere anche cultura religiosa”.

Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo oggi a Subiaco alla cerimonia di donazione della Rocca Abbaziale da parte dei monaci benedettini alla città, a cui sono intervenuti, tra gli altri, anche i ministri Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Daniela Santanchè, ministra del Turismo.

Si tratta di un evento storico per Subiaco perché per la prima volta un bene monumentale ecclesiastico entrerà a far parte del patrimonio della comunità. La Rocca, in questo modo, potrà essere riportata al suo antico splendore, grazie all’intervento pubblico.