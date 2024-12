M5S, Conte replica all'attacco di Grillo: "La nostra comunità non si lascia calpestare". Video

"Il Movimento 5 Stelle è abituato agli attacchi esterni, anche perché, diciamolo, combattiamo battaglie scomode che danno fastidio"



"Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andare per funghi". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un video sui social. "Da giovedì a domenica tornerà a votare. Voteremo tutti insieme, perché ci sono anche nuove battaglie da portare avanti, quelle che voi alla base avete selezionato e avete votato e saranno gli obiettivi strategici che realizzeremo tutti insieme. Allora torniamo a votare perché da lunedì si volta a pagina".

Conte, chi dovrebbe essere al nostro fianco si è messo ai margini - "Dispiace però che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio si è messo invece da tempo ai margini della nostra comunità e si dimostra disinformato. Eh sì, perché molte delle proposte menzionate in realtà sono già tradotte in proposte di legge in Parlamento, già depositate. Le stiamo portando avanti da tempo con forza e determinazione". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un video sui social.

Conte, il M5s è abituato agli attacchi esterni - "Il Movimento 5 Stelle è abituato agli attacchi esterni, anche perché, diciamolo, combattiamo battaglie scomode che danno fastidio. Pensiamo al no all'Europa delle armi, pensiamo al no al raddoppio dei finanziamenti pubblici dei partiti, pensiamo alla battaglia sul salario minimo, contro l'autonomia differenziata e tante altre battaglie". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un video sui social.

