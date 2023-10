Conte impone i suoi e Schlein non si ribella. Segretaria Pd messa all'angolo

Pd-M5s, comanda Conte: bocciate tutte le candidature per le Regionali proposte da Schlein

Elly Schlein ieri ha convocato la sua segreteria per discutere di diversi temi, tra i quali una maxi manifestazione di protesta contro il governo Meloni fissata per il prossimo 11 novembre e con l'invito esteso a tutta l'opposizione. Una mossa che sembra aver compattato il partito, almeno per il momento. Ma c'è un tema su cui la segretaria del Pd non interviene mai, gli equilibri della coalizione Pd-M5s in vista delle Regionali e in particolare sul leader dell'altro partito: Giuseppe Conte. Peppe Provenzano, esponente di spicco dei dem, nei giorni scorsi alla Camera si era espresso così: "Conte sembra un populista di destra". Va bene tutto, ma quando Schlein - si domanda Il Foglio - si mobiliterà contro il "nobilotto" che si aggira per le sue contrade, il nobil Conte? In segreteria c'è stato chi con garbo le ha detto: "Cara Elly, va bene prenderle ma a volte, e ovviamente si intende politicamente, é giusto anche darle".

La questione riguarda le candidature in vista delle prossime elezioni Regionali. In Piemonte, ad esempio, - prosegue Il Foglio - il M5s si sta permettendo di dire "no" a Chiara Gribaudo. Stesso discorso in Sardegna, i dem avevano provato a richiamare persino Renato Soru, ma non c'è stato nulla da fare e la candidata sarà Alessandra Todde del M5s. Anche Roberto Fico già si immagina "sceriffetto" al posto di De Luca in Campania. Senza parlare della situazione della Puglia dove Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di spicco dei dem, sarebbe un candidato ideale per la Regione, ma Conte insiste da settimane per riconfermare Michele Emiliano, il governatore del Pd (contro il Pd). Insomma Conte sta sbranando Schlein, come il Lupo con Cappuccetto.