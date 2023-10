Arianna Meloni multitasking: tra spesa e parrucchiere (con Giorgia)

Arianna Meloni, la sorella di Giorgia tra spesa e Fratelli d'Italia

Arianna Meloni? Malgrado siano aumentati gli impegni pubblici, dopo aver assunto il ruolo di responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia (a fine agosto), la sorella di Giorgia "continua a dedicarsi anche alla gestione della casa e della famiglia", riporta Gente. Che spiega: "Eccola in queste foto mentre va a fare la spesa in due centri commerciali di Roma, zona Mezzocammino. All'uscita non c'è nessuno che l'aiuta a portare le numerose borse e a caricarle in auto. Il compagno Francesco Lollobrigida, infatti, è spesso in viaggio per lavoro come ministro dell'Agricoltura e non può darle una mano".

Arianna e Giorgia Meloni, appuntamento dal parrucchiere

Insomma una Arianna Meloni che sa "essere multitasking gestendo impegni pubblici, incombenze domestiche, la gestione di due figlie, Rachele e Vittoria, e magari anche qualche polemica", riporta il settimanale. Che sottolinea: "Ma senza dimenticare se stessa. Dopo aver sistemato la spesa ed essersi rinfrescata, Arianna si concede un paio d'ore dal parrucchiere di fiducia dove a raggiungerla è nientemeno che Giorgia. La sorellanza prima di tutto".