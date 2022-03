Energia, Conte odia il carbone: ne ha avuto troppo dalla Befana...

Problema energetico, Conte esperto improvvisato di energia forse non ha mai sentito parlare delle benzina sintetica

Non voglio inflazionare. Fatene quello che volete, tagliatelo, non metteteci il nome, ma Conte deve avere una sveglia! Ci manca solo che si mettano a litigare anche su questo argomento!

Dalla Battaglia del grano, alla battaglia al buio

Per "battaglia al buio", non s'intende "combattere il buio, per avere la luce", ma partire al buio... come ha iniziato a fare Conte esprimendosi contro l'uso del carbone, rischiando, di finirci, al buio!

Si conoscono i nomi degli esperti di riferimento che ha Conte sui problemi energetici?

È sicuro che anche loro siano per una battaglia al buio o l'Avvocato non smetteva di parlare, mentre loro spiegavano, e ha capito male?

Mussolini, prima di iniziare la famosa Battaglia del grano, istituì una Commissione di 5 veri esperti, tra i quali Nazareno Strampelli, il genio del grano. L'ascoltò e seguì le indicazioni che portarono alla lapide commemorativa di Strampelli "Dove cresceva una spiga, ora ne crescono due".

È troppo chiedere chi ha consigliato al M5S, di perdere tempo e farlo perdere, per la battaglia al buio che è stata annunciata?

Oggi tutta la stampa ha riportato, con grande evidenza, che Conte e i suoi peones, si batteranno contro il ricorso alla risorsa, ripeto, in grado di fornirci energia 50 (cinquanta) volte superiore alla somma di tutte le altre forme d'energia non rinnovabili.

Allora, il caso Conte, necessita di una pausa per la (sua) pubblicità.

L'espressione più sintetica e significativa che ho messo a punto leggendo le lettere di chi mi scrive, toccando il tasto "Giuseppe Conte, pensieri, parole e fatti", è una diagnosi medica: allergia acusto-ottica che, in caso di peggioramento, diventa opto-acustica.

Anche se non sono ancora in grado di fornire una statistica attendibile, i casi finora osservati, danno al 100 % un rapido peggioramento dall'iniziale allergia acustottica alla più grave e drastica optacustica. Differenza e peggioramento sono facilmente spiegabili.

(segue)