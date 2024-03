Conte sbotta contro la Meloni: "La mia pochette? Pensi al suo elmetto"

Governo, Conte durissimo contro Meloni: "Ma lei davvero pensa che il problema degli italiani sia la mia pochette?"

"Lo vede il disastro economico verso cui sta spingendo l'Italia grazie alle sue misure? Gli italiani vivono gravi difficoltà economiche e lei cosa fa? Viene in parlamento a fare battute ironiche sulla mia pochette. Ma lei, ieri, si è resa conto che un senatore del suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba degradante su Macron? Ma è questa la vostra politica estera? Cos'è, un copione comico?

Ma lei è il presidente del consiglio o un capocomico? Ma secondo lei, il problema degli italiani è la mia pochette o l'elmetto che si è messa in testa e che ha fatto mettere all'Italia?" Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo.