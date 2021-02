Conte torna a fare il prof a Firenze. Venerdì 26 febbraio lezione online

L'ex premier Giuseppe Conte sara' venerdi' prossimo a Firenze dove terra' alle 15:30 una lezione in diretta video streaming - senza pubblico presente - dall'Ateneo di Firenze. La lezione sara' trasmessa sul sito dell'Universita' www.unifi.it e sul canale YouTube di Unifi. Lo rende noto lo stesso Ateneo. Prima della lezione ci sara' un incontro tra il rettore Luigi Dei e l'ex premier, al rettorato di piazza San Marco, 4. Conte, che e' al suo rientro in Ateneo dopo la conclusione dell'aspettativa obbligatoria, avra' anche una riunione con la presidente della Scuola di Giurisprudenza Paola Lucarelli e con il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini per definire i suoi prossimi impegni didattici.

M5s: FdI, Conte non usi Universita' Firenze per fare politica - Giuseppe Conte non usi l'universita' a fini politici. E' quanto chiedono i deputati di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e Paola Frassinetti, che annunciano anche la presentazione di un'interrogazione al ministro dell'Universita'. "Apprendiamo che l'ex presidente del Consiglio si rechera' venerdi' prossimo all'Universita' di Firenze dove e' docente ordinario di diritto privato. Fino a qui niente di male - affermano - Cio' che riteniamo grave e' il fatto che Conte terra' una lezione in diretta video-streaming trasmessa sul sito dell'Universita', per parlare della sua esperienza al governo. Ora che non ha piu' poltrone dalle quali concionare - concludono - non usi l'Universita' pubblica come pulpito per fare propaganda politica".