Coronavirus, 10 detenuti positivi. Il governo pensa ai maxi domiciliari

Coronavirus, Dap: finora 10 casi detenuti positivi a coronavirus

Sono 10, ad oggi, i casi di positivita' che sono stati riscontrati fra i detenuti sull'intero territorio nazionale in oltre 20 giorni, ovvero dal 22 febbraio scorso, quando il Dap ha varato i primi provvedimenti per fronteggiare il rischio contagio da coronavirus, fra cui l'istituzione dell'unita' di crisi per il monitoraggio del fenomeno. Lo comunica il ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria conferma la positivita' al Covid-19 di un detenuto nella Casa circondariale di Voghera. L'uomo si trova ricoverato presso l'ospedale civile cittadino. Dal momento dell'esito del tampone effettuato sull'uomo, spiega una nota di via Arenula, i suoi compagni di cella sono stati posti in quarantena precauzionale per 14 giorni, come impongono le disposizioni sanitarie vigenti, e l'intera sezione e' stata isolata. Ai detenuti e' stata spiegata la situazione, che e' stata compresa e accettata, considerata la situazione di emergenza dovuta al rischio di contagi.

CORONAVIRUS, SALVINI: 'STATO PENSA A REGALO PER SEIMILA DETENUTI, MAI VOTO LEGA'

"Lo dico con tutta la volontà positiva, costruttiva, collaborativa che in queste settimane mi sembra che tutta la Lega stia dimostrando, lo svuotacarceri proprio no, non ci sarà mai il voto della Lega o il consenso della Lega a un'operazione vigliacca per far uscire in anticipo di Cella migliaia di delinquenti". Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, ribadisce il suo no a misure alternative al carcere per far fronte all'emergenza coronavirus. "Questo lo capiscano bene tutti coloro che sono al governo", sottolinea il leader della Lega. "Ci sono stati sangue, violenza morti e feriti e come risposta lo Stato invece del pugno di ferro, invece di chiudere le celle, invece del rispetto rigoroso della legge semmai con pene più severe per quelli che hanno fatto casino, vuole dare un premio per 5 o 6 mila detenuti", attacca il leader della Lega. "Chiediamo di chiudere le celle, non di aprire le porte delle carceri, di chiudere le celle e aiutare i detenuti a star bene con le mascherine e i poliziotti a star bene con le mascherine", conclude Salvini.

Coronavirus, M5s: su carceri Salvini e Lega irresponsabili

"Alla luce dell'emergenza Coronavirus e della situazione particolarmente delicata nella carceri, il decreto Cura Italia prevede stanziamenti ulteriori per pagare gli straordinari dei dirigenti e dei poliziotti penitenziari. Inoltre da qui a giugno per alcuni casi sara' possibile far scontare una pena o residui di pena fino a 18 mesi agli arresti domiciliari, con esclusione dei reati particolarmente gravi, nonche' dei maltrattamenti in famiglia o dello stalking, e per coloro che devono scontare una pena da 7 a 18 mesi, i domiciliari saranno possibili solo con i braccialetti elettronici. A Salvini e agli altri leghisti suggeriamo di evitare polemiche sterili, diffondere notizie false e allarmi infondati in un momento cosi' delicato e' veramente un comportamento irresponsabile. Ricordiamo loro che gia' oggi la legge lo prevede, noi stiamo semplificando l'iter per un breve periodo e allo stesso tempo restringiamo, in base al reato commesso, la platea di detenuti che puo' accedere alla procedura.

E fu proprio un governo di centrodestra nel 2010 a introdurre questo regime speciale di detenzione domiciliare a fine pena, con il voto favorevole della Lega. Inoltre parlare di indulto, vacanze premio, sconto di pena significa non sapere nemmeno di cosa si sta parlando: nessuna misura generalizzata di clemenza, la detenzione rimane tale fino all'ultimo, si tratta solo di rendere piu' spedito un iter gia' previsto, vista la situazione di emergenza a livello nazionale e europeo, anche a tutela della salute di tutti, detenuti e lavoratori. Ma d'altronde si sa che governare e' un impegno serio, fare propaganda e confusione e' ben piu' facile". Cosi' in una nota le senatrici del MoVimento 5 Stelle Grazia D'Angelo, capogruppo in commissione Giustizia, e Bruna Piarulli, ex dirigente penitenziaria.