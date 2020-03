Coronavirus, Conte in Senato: "Col senno di poi son piene le fosse"

CORONAVIRUS, CONTE IN SENATO RICORDA LE VITTIME: APPLAUSO DELL'AULA

Lungo applauso dell'aula del Senato per ricordare le vittime del coronavirus quando il premier Giuseppe Conte in aula ha citato le persone che hanno perso la vita. "Ai familiari" delle vittime "va il mio, il nostro partecipe pensiero e la nostra commossa vicinanza", ha detto il premier

Conte: "Consultato tutti e abbiamo pagato prezzo anticipazioni"

"Con l'emergenza coronavirus il Governo ha sempre consultato tutti: regioni e parti sociali. Per questo abbiamo pagato il prezzo di anticipazioni ai media dei provvedimenti in discussione". Lo afferma in aula al Senato Il Presidente del Consiglio, Giusepppe Conte, che sta sostanzialmente rileggendo l'intervento di ieri alla Camera. Rispetto a ieri, Conte ha anche aggiunto che le misure prese dall'Italia stanno diventando un modello per molti altri Paesi.