Coronavirus, fase 2: gli ex fidanzati e gli amanti non sono congiunti validi

L'emergenza Coronavirus continua, nonostante la "fase 2" si entrata nel vivo in Italia. In attesa di capire come stare a lavoro ad un metro di distanza, ecco che un'altra questione ormai è diventata d'attualità: visite ai congiunti. Il governo ha dato il via libera, ma nessuno ha capito chi faccia parte di questa categoria e nonostante le continue precisazioni la questione è ormai sfuggita di mano, ed è affidata solo al buonsenso di ognuno. Chi sono i congiunti? Tutti, tranne gli amici. In estrema sintesi - si legge sul Corriere della Sera - il messaggio è questo, frutto di giorni di lavoro di tecnici e politici su dizionari, codici civili e penali e sentenze degli ermellini. Sì, perché ieri, alla vigilia del fatidico 4 maggio e con una circolare indirizzata ai prefetti, il Viminale ha provato a chiarire il mistero. Il caso comunque non è risolto e da oggi gli incontri in case private sono affidati alla responsabilità di ciascuno, oltre che al buon senso (e buon cuore) del singolo agente che si troverà a fermare il cittadino. E che alla domanda «lei dove va?» potrà sentirsi rispondere «dal figlio del cugino di mio marito», ma non «dalla mia amica del cuore, o «dal mio amante», o «dalla mia ex» e via esercitandosi sulla stabilità del legame. Oppure «da mia zia», tanto c’è la privacy e sul modulo basta scrivere il grado di parentela.