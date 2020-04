CORONAVIRUS, FIDANZA (FDI): TIMMERMANS MESCHINO

“Nella sua intervista di oggi a La Repubblica il Vice Presidente della Commissione Timmermans usa parole sprezzanti nei confronti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini dicendo che non si interessa di politici come loro e che “dovrebbero smetterla di mistificare e concentrarsi sull’interesse dei cittadini”. Non pago, afferma che l’attivazione del MES senza condizionalità è un “buono strumento per aiutare i veri eroi di questa crisi, dottori e infermieri”. Una strumentalizzazione meschina che dimostra ancora una volta quanto gli apprendisti stregoni di Bruxelles siano pronti a tutto”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “A maggior ragione se, come si vocifera, il Consiglio Europeo di giovedì non deciderà del Recovery Fund e quindi a Timmermans e soci non resterà che tentare di venderci il pacchetto dell’Eurogruppo. A tutti questi soloni che in questi giorni affollano le pagine dei nostri giornali per truffare gli italiani lo diciamo una volta per tutte: inventatevi qualsiasi menzogna ma non permettetevi di usare i nostri eroi in camice bianco per rifilarci il MES!”.