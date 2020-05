Coronavirus, governo: arriva la sanatoria per i migranti, Salvini è d'accordo

Il Coronavirus continua a tenere in ostaggio l'Italia. Il governo ha avviato la "fase 2", quella della convivenza con la malattia, ma per far ripartire il Paese bisogna agire in fretta in settori particolarmente in crisi, come l'agricoltura che non può più aspettare per la manodopera. L'esecutivo sembra aver trovato un'intesa per regolarizzare i braccianti, addirittura anche Matteo Salvini ha aperto a questa ipotesi. Via libera - si legge sul Giornale - alla sanatoria per braccianti, colf e badanti italiani. Per gli stranieri l’ipotesi allo studio dell’esecutivo è un permesso di soggiorno che avrà una durata di tre mesi. Il punto di sintesi sarebbe arrivato dopo l’ennesimo vertice tra i ministri interessati: Luciana Lamorgese (Interno), Nunzia Catalfo (Lavoro), Peppe Provenzano (Mezzogiorno) e Teresa Bellanova (Agricoltura).

Un accordo che rinvierebbe il problema di novanta giorni. Ma che potrebbe trovare addirittura l’ok della Lega: Matteo Salvini, ieri sera a «Porta a Porta», ha infatti detto che "se viene prolungato a tempo il permesso di soggiorno per coloro che avevano già un contratto di lavoro, è un conto"; mentre "se qualcuno al governo pensa di usare il virus per regolarizzare centinaia di migliaia di migranti clandestini" allora non è un’altra cosa e non va bene". Una dichiarazione interpretabile come un’apertura. Nel frattempo, i braccianti irregolari otterrebbero un permesso temporaneo. Ma sufficiente alla permanenza sul territorio italiano. E soprattutto utile per essere impiegati nei campi i cui raccolti soffrono le ricadute dell’emergenza Coronavirus.