Coronavirus, ora l'Ue va rifondata. Basta con la dittatura del Pil

Aveva ragione il filosofo tedesco Jurgen Habermas quando già oltre cinque anni fa diceva apertamente che “ l’Europa è caduta in una pericolosa spirale tecnocratica”. In realtà Habermas diceva anche che l’Europa avrebbe avuto un futuro solo grazie ad uno sforzo comune di carattere sociale, spiegando inoltre che tutto ciò andava fatto perché “ rinunciare all’Unione Europea significherebbe prendere congedo dalla storia mondiale”. Leggere ieri le cronache dei giornali che raccontano del Consiglio Europeo in videoconferenza , le interviste del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Presidente francese Emmanuel Macron , soprattutto il secondo richiamo in pochi giorni di una delle personalità europeiste di maggior spicco, il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ci fanno fare i conti con una realtà che non è più quella confinata nel dibattito anche leggermente provinciale a favore o contro l’UE in Italia fra Centrodestra e Centrosinistra.

L’Unione Europea è in crisi. E’ in crisi nelle sue fondamenta più profonde. Il tema della solidarietà europea certo non alberga in taluni Stati membri e non crediamo che l’appello lanciato da Mario Monti alla Germania perché porti avanti uno sforzo politico di solidarietà evitando alla BCE di perdere la sua indipendenza verrà ascoltato. Ieri – dopo un lunghissimo silenzio Jaques Delors, ormai 94 enne, uno dei Padri dell’Unione essendo stato Presidente della Commisione per 10 anni – ha rilasciato una dichiaraz ione alla AFP: “ L’Europa senza solidarietà è in pericolo di vita” -Non siamo arrivati fin qui per caso, senza che nessuno se ne fosse accorto. Certo non si è portata avanti l’idea di Europa dei Fondatori, il Trattato di Roma e la Sala della Protomoteca si sono via via allontanate in nome di una serie di operazioni che nulla avevano di politico e molto avevano di salvaguardia di situazioni positive per taluni Stati membri soprattutto del Nord dell’Europa, i medesimi che oggi si oppongono agli Eurobond – o vogliono concedere all’Italia martoriata dal COVID 19 di utilizzare il MES preparando però il biglietto aereo ai funzionari della Troika che forse comunque a Roma arriveranno in ogni caso se non si farà chiarezza.

Del resto le gravi dichiarazioni di ieri sera del Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen (per inciso eletta con i voti determinanti dei parlamentari europei italiani grillini), secondo cui i Coronabond chiesti da Italia e Spagna “sono solo uno slogan , nessuno ci sta lavorando” hanno fatto il resto. Nel suo dire che “ esistono limiti legali e che la Germania ha tutto sommato ragione” il Presidente della Commissione Europea ha certificato che la spirale tecnocratica è conclamata, l’Europa politica non esiste. In serata poi il Presidente della Commissione ha avuto una telefonata con il Presidente del Consiglio dopo tutto un giro di precisazioni ed interpretazioni provenienti da Bruxelles ma ogni soluzione appare lontana, l’unica cosa chiara emersa è che non ‘ colpa dell’Italia se si e’ manifestato da noi il Coronavirus. . Pensiamo a cosa sarebbe stato dell’Italia se non fosse esistito l’Euro ma bisogna però riflettere su come siamo arrivati fin qui , pensando solo alla moneta e non a costruire vere istituzioni comuni. Negli ultimi 20 anni anche all’inizio della vicenda Coronavirus– non si è fatto altro che parlare di crescita, e poi di spread, e poi di patto di stabilità – oggi sospeso - , e poi di regole di bilancio, in Europa in particolare del famoso 3%. Per chi abbiamo poi cercato di conseguire questa fantomatica crescita? E in che modo abbiamo cercato di conseguirla, posto che in quest’ultimo periodo ed in momenti anche recenti abbiamo fatto affidamento solo sulla finanza, dimenticando che la finanza scambia valore ma non crea valore e che il valore è legato alla produzione?

E quando poi ci siamo interrogati sulla questione della produzione, in Italia ed in altri Paesi dell’Europa ci siamo trovati di fronte alla mancanza di una cosa fondamentale, la mancanza di una linea e di una idea di politica industriale sia a livello europeo – con la ricerca di una idea comune di sviluppo dell’Unione – sia a livello del nostro Paese – la mancanza di una idea di Italia della produzione – e quindi alla sua ricerca , a volte anche in maniera confusa. Ma abbiamo ritenuto a livello interno che fosse più semplice non impegnarsi ma dire che tutto andava fatto – anzi nella verità non fatto- perché lo chiedeva l’Europa. Dovevamo rinunciare a molto perché lo chiedeva l’Europa, lo chiedeva il “ mercato”. Pensiamo poi a quanti, per parlare di “politiche rigoriste” e poi per applicarle e poi per giustificarle hanno detto e spiegato che tutto andava fatto “per il futuro dei nostri figli”. L’allora Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker in uno dei suoi primi discorsi alcuni anni fa evocò puntualmente il tema delle generazioni future spiegando che non andavano traditi “ i nostri figli ed i nostri nipoti staccando assegni che alla fine saranno loro a dover onorare…”. C’è un tradimento alle generazioni future in questa idea di Europa che abbiamo vissuto ? Considerando che certo in Italia non si brillato nella gestione del debito pubblico , ma se un tradimento alle generazioni future è insito in questa idea di Europa è certamente quello di privarle – con una politica esclusivamente rigorista e di poco o inesistente sviluppo - della impalcatura e delle infrastrutture indispensabili alla crescita ed al benessere, di lasciare loro in eredità infrastrutture cadenti, scuole mediocri, un sistema sanitario inadeguato ed una crescita potenziale compromessa. E quando è apparsa una crisi grave ed inaspettata come il COVID 19 ecco che non esistevano strumenti per fronteggiarla.

E’ venuto a galla nel giro di qualche gio rno il grande errore, il grande equivoco di questi tempi in Europa che forse non volevamo vedere : se dobbiamo conseguire la crescita - ed è giusto conseguirla – essa non può essere una cosa astratta, per pochi soggetti. La crescita deve essere per l’Uomo, per la persona umana, per il miglioramento delle sue condizioni di vita. E’ normale che in Europa, in quell’area dell’Euro che tende alla crescita ci siano 27 milioni di bambini poveri? A noi non sembra normale. E’ normale che la nostra Europa si sia trasformata in un coacervo di regole e burocrazie varie che hanno fin qui lavorato per la cieca applicazione di politiche di austerità a favore solo di qualcuno e che stanno portando di nuovo alla recessione, alla crisi, alla “giapponesizzazione” dell’economia, all’impoverimento e alla disperazione delle persone cui a volte non possiamo che assistere inermi? Ecco, a noi non sembra normale.