Coronavirus,Renzi a La Stampa: "Non candido Draghi, ma urge forte intervento "

Matteo Renzi intervistato da La Stampa: "è tempo di collaborare, la crisi durerà mesi"

"Io non parlo del Governo ma pongo un tema per tutte le istituzioni italiane: ora è tempo di collaborare, la crisi durerà ancora mesi. E dovremo uscire convivendo col virus", dice Matteo Renzi intervistato da La Stampa. "Per questo" spiega il leader di Italia Viva, "non tiro per la giacchetta Mario Draghi. Non lo candido a nulla ma dico: lui che è stato il custode delle regole europee, con tempismo ci indica la strada giusta, dicendoci che serve un'economia di guerra. Eviterei adesso di fare il toto-ministro: ciò che dice Draghi deve spingerci a fare subito un intervento forte prima di Pasqua. Dobbiamo riaprire piano piano le aziende e aiutare tutti quelli che hanno problemi di liquidità, altrimenti avremo problemi di ordine pubblico oggi e una grave disoccupazione domani".

A Conte il leader di Italia Viva consiglia un decreto unico per scampare la carestia

Renzi rivolge poi un suggerimento al Premier: "In tutta questa storia c'è un prima, ci sarà un dopo, ma c'è anche un durante. Durerà mesi, forse anni. Ebbene, dobbiamo evitare di passare dalla pandemia alla carestia! Io dico: non facciamo più decreti, ma facciamone uno solo, che abbia una misura tra i 150 e i 200 miliardi".