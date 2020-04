Politica

Mercoledì, 1 aprile 2020 - 08:48:00 Coronavirus,sondaggi:Draghi per il post-emergenza.Quasi metà Paese favorevole Per il dopo emergenza, il 46% è favorevole a Draghi ma sale il gradimento del Governo. Per il 61% l'emergenza terminerà a giugno

Coronavirus, ora Draghi piace anche agli anti-europeisti Per guidare il processo di ricostruzione post-emergenza, quasi la metà del Paese sarebbe a favore di un Governo di unità nazionale Guidato da Mario Draghi. Si tratta del 46% degli intervistati. Ma allo stesso tempo continua a crescere la fiducia nel Governo Conte, che dall'inizio dell'emergenza è salita di 15 punti.

In termini di consenso elettorale, nella compagine di Governo sale Il Movimento 5 Stelle (15,6%) e la Sinistra (3,9%), mentre subisce un piccolo assestamento il PD (22,6%). Sul fronte dell'opposizione, prosegue l'erosone della Lega (26,2%), mentre salgono Forza Italia (7,4%) e Fratelli d'Italia (12,8%), lasciando il centro destra sostanzialmente stabile al 46%. Si conferma la diffusa preoccupazione per il Coronavirus, che la netta maggioranza degli intervistati (61%) ritiene destinata a chiudersi con l'inizio dell'estate.