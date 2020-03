Coronavirus, supercommissario: Conte: "Errore avocare competenze alle Regioni"



"C'è disponibilità del governo per potenziare la macchina organizzativa, lo spazio dove bisogna agire in modo efficace è quello della acquisizione e distribuzione delle forniture per la terapia intensiva e le protezioni individuali, su quel fronte è mia intenzione nominare una persona che possa coordinare meglio e lavorare a potenziare la filiera produttiva italiana". Lo ha detto Giuseppe Conte, a proposito della nomina di un super COMMISSARIO per l'emergenza coronavirus. "Serve una figura, ho dichiarato piena disponibilità a individuare una figura, lo faremo prestissimo -ha spiegato il premier-. Ma stiamo parlando di una emergenza sanitaria, non credo sia efficace avocare competenze delle regioni, sarebbe un errore sottrarre competenze alle regioni, disfunzionale a emergenza in corso".





Coronavirus, supercommissario. Anche Domenico Arcuri di Invitalia tra i candidati

L'emergenza Coronavirus costringe il governo ad ulteriori sforzi. Tra queste c'è l'ipotesi che prende sempre più piede di nominare un supercommissario per affrontare le moltissime complicazioni che sono intervenute. La regia di Angelo Borrelli e della Protezione Civile vanno rinforzate. Si accende intorno alla nomina di un supercommissario per l'emergenza l'ultimo focolaio di tensione in seno al governo, che non riesce a restare unito neanche di fronte all'escalation di vittime e contagi. Invocato sia da Renzi - scrive Repubblica - sia dalle opposizioni di centrodestra come antidoto alla incerta gestione di Palazzo Chigi, questa nuova figura dovrebbe assumere "pieni poteri", il comando di tutte le operazioni e le redini della macchina organizzativa. I nomi in lizza sono tre, oltre a Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, per cui spinge soprattutto il centrodestra, resta valida la candidatura di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, personalità di alto profilo per cui spinge il Pd con Franceschini - spiega Repubblica. Ma nelle ultime ore si sta facendo strada Domenico Arcuri, l'uomo alla guida di Invitalia. Secondo i piani di Conte, sarebbe più una figura tecnica e non politica utile a gestire soprattutto la fase del post emergenza, un sottosegretario ad hoc che farebbe capo al Presidente del Consiglio.