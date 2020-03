Coronavirus, Tajani: "Draghi premier? Oggi salviamo vite, poi si vedrà..."

"Adesso non serve il governo di unità nazionale con l'emergenza sanitaria ed economica in corso. Non servono polemiche politiche o cambi di governo". Con queste parole il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se al Paese serva un esecutivo di unità nazionale guidato dall'ex presidente della Bce Mario Draghi.



"L'Europa deve seguire la strada indicata da Draghi - spiega l'europarlamentare azzurro -. Draghi ha salvato l'euro con il Quantitative Easing e adesso ha dato un'altra indicazione per salvare l'euro e l'Unione europea. Mi auguro che il Consiglio Ue segue i suoi suggerimenti preziosi".



Tajani aggiunge: "Oggi dobbiamo occuparci dell'emergenza. Draghi è stato indicato da Berlusconi alla presidenza della Banca Centrale Europea ed è stato il miglior presidente della Bce. Ma non è il momento di fare inutili esercizi dialettici, ora dobbiame salvare le vite umane e garantire liquidità per i prossimi mesi senza perderci in chiacchiere sul futuro. La guerra contro il coronavirus non è finita e quindi non esercitiamoci in periodi ipotetici. L'Europa segua quello che ha detto Draghi, ma non perdo tempo in esercizi di Palazzo. Poi si vedrà", conclude il vicepresidente di Forza Italia.