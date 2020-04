Coronavirus, Zingaretti visita lo Spallanzani: "Siamo nel cuore della battaglia"

"Ho ripreso la mia attivita' allo Spallanzani in segno di solidarieta' con queste persone che sono in trincea e combattono, per dirgli non solo grazie, ma per dimostrare quanto tutti siamo impegnati in questa grande opera di contenimento e battaglia scientifica per contrastare il virus. Siamo nel cuore di una battaglia che ci dice che le iniziative di contenimento sta funzionando, ma che bisogna continuare ad avere rigore perche' siamo ancora nel cuore dello sconto. Insieme alla soddisfazione per i risultati che sono positivi, non dobbiamo abbassare la guardia in alcun modo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola ZINGARETTI, intervenendo a RaiNews24.

"Nessuno sara' lasciato solo. Attraverso i decreti di aprile il governo nazionale terra' conto sia del rischio poverta' di alcuni cittadini, sia dell'esigenza di liquidita' delle aziende". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd Nicola ZINGARETTI, nel corso di una conferenza stampa fuori dall'ospedale Spallanzani. "E' stata molto positiva la scelta fatta ieri dal presidente Conte con i presidenti di regione, di incominciare a pensare ad una cabina di regia su come riprendere l'attivita' - ha aggiunto -. Non sara' domani, ma non dobbiamo farci trovare impreparati. Giusto coordinarci per iniziare a pensare al futuro, ma non ci sara' futuro se non sara' sconfitto il virus".

"Non ci sarà nessun futuro, nessuna ripresa economica, se non si sconfigge il virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola ZINGARETTI, in un punto stampa dopo aver visitato alcuni reparti dell'ospedale Spallanzani. "C'è una grande preoccupazione di chi rischia di perdere il lavoro e di chi l'ha perso riguardo al proprio futuro ma bisogna sapere che nessuno verrà lasciato solo - ha sottolineato ZINGARETTI - Il governo nazionale, con i provvedimenti che si stanno pensando per il decreto di aprile, dovrà tenere in considerazione il fatto che una parte importante della popolazione rischia la povertà e avrà diritto a forme di sostegno. Bisogna pensare alle imprese e al lavoro, con i provvedimenti del ministro Gualtieri e del presidente Conte ci saranno una grande iniziativa sul sostegno al credito alle imprese, e poi il decreto. Si aprirà una fase dura ma che si potrà affrontare per creare lavoro".

"Ieri - ha sottolineato ZINGARETTI - è stata molto positiva la scelta fatta con il presidente Conte e i presidenti di Regione di pensare a una cabina di regia per la ripresa delle attività, questo non vuol dire che accadrà domani, vuol dire non arrivarci impreparati. Credo sia stato fatto un passo in avanti importante: coordinarci per cominciare a pensare al futuro. Ma lo dico sempre non ci sarà nessun futuro, nessuna ripresa economica, se non si sconfigge il virus. La prima grande iniziativa economica è abbattere il virus, anche per questo - ha concluso - ringrazio ancora gli operatori della sanità e in primo luogo quella della mia regione, che lavorano h24".