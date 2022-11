Cos'è la legge marziale e quando viene applicata?

Cos'è la legge marziale? Tutti i dettagli su questo sistema di governo in cui le corti militari ottengono ampio potere

La legge marziale, letteralmente "legge del dio Marte", è un particolare sistema di governo che entra in vigore solo in situazioni particolari ma che si è ripetuto più volte nella storia in vari Paesi. I massimi poteri dello Stato in questo caso passano all'esercito e non è raro che in seguito si arrivi a una dittatura militare come è successo in Thailandia nel 2014.

Cos'è la legge marziale?

Con l'applicazione della legge marziale le leggi ordinarie vengono temporaneamente sospese e i tribunali militari vengono investiti di un ampio potere giudiziario. In questo sistema vengono normalmente ridotti i diritti dei cittadini. La durata dei processi è limitata e si prescrivono sanzioni nettamente più severe rispetto alla legge ordinaria. Nella maggior parte dei casi le vere differenze a livello giuridico riguardano disertori, renitenti alla leva e spie. In alcuni Paesi è prevista la pena di morte per crimini per cui le leggi ordinarie non la prescrivono.

La legge marziale entra in vingore:

In caso di stato di guerra della nazione colpita

Per esigenze eccezionali di ordine pubblico come un tentativo di colpo di stato o una catastrofe naturale

Dopo un golpe militare in cui si instaura una dittatura militare

Esempi di legge marziale si sono visti nella Germania Est e nella Repubblica Federale tedesca dopo la fine della seconda guerra mondiale o nella Confederazione degli Stati del Sud dopo la guerra di secessione americana. In tempi recenti il premier canadese Justin Trudeau ha invocato l'Emergency Act durante le proteste del Convoglio della libertà, azione che la Canadian civil liberties association giudicò incostituzionale. La legge marziale è entrata in vigore anche in Ucraina a seguito dell'invasione russa.

Legge marziale in Italia

In Italia la legge marziale è stata applicata nel 1943 quando il Paese era diviso tra la Repubblica di Salò e il resto d'Italia occupato dagli Alleati. A invocarla fu Benito Mussolini attraverso delle apposite corti che dovevano giudicare caso per caso diserzioni, fughe di massa verso le montagne per unirsi ai partigiani e ribellioni.