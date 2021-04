Covid, Salvini: "Il coprofuoco fa danni, va abolito"

"Se i dati continueranno a essere positivi come negli ultimi giorni, con 5.000 ricoverati in meno (di cui più di 500 usciti dalle terapie intensive) e tanti guariti e vaccinati in più, tornare al lavoro ed alla libertà a maggio sarà giusto e doveroso. Il coprifuoco a quel punto andrà abolito, fa più danni che altro. Io mi fido degli Italiani, che meritano salute, lavoro e libertà". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini proprio mentre la raccolta firme online #nocoprifuoco promossa dal Carroccio ha toccato quota 125.000 firme in pochi giorni.

Dal Pd, però, fonti qualificate invitano alla cautela proprio sul tema del coprifuoco. "Andiamoci piano, molto piano", spiega un senatore Dem. Il timore, condiviso dal ministro della Salute Roberto Speranza, è che tra un paio di settimane i contagi saranno tornati a salire come conseguenza delle riaperture, del numero non ancora sufficiente di vaccinazioni e dell'effetto delle varianti, soprattutto quella indiana.