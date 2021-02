Covid, Salvini: "Licenziare Arcuri. Aprire ristoranti, palestre e teatri"

"Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it su che cosa si attenda il Carroccio dal Consiglio dei ministri di domani mattina, chiamato a varare le nuove misure anti-Covid. "Basta con gli annunci che seminano paura, rimettiamo al centro salute e lavoro, libertà e vita", sottolinea l'ex ministro dell'Interno.



Covid: Zaia, non contro lockdown ma servono misure documentate - "Sono convinto che ci voglia una realta' scientifica unica con messaggio unico. Sull'Rt io e altri colleghi riteniamo che ci siano valori piu' interessanti come il tasso di ospedalizzazione". Cosi' il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a 'Mezz'ora in piu''. "Io non sono contro il lockdown, sono contro misure che non hanno supporto scientifico. Assistiamo al dibattito tra scienziati che ti dicono una roba e altri che ti dicono un'altra. Il senso di responsabilita' e' fondamentale i governatori, cosi' come gli scienziati, devono averlo. Nessun bavaglio agli scienziati", aggiunge.



Veneto: Zaia, nostri contratti su vaccini portati ad Arcuri - "Ho detto al mio direttore di comunicare ai Nas le procedure che sta facendo la Regione" sui vaccini. Lo ha chiarito il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ospite di "Mezz'ora in piu'" su Rai3. "Il nostro direttore su richiesta del commissario Arcuri ha chiesto l'eventuale numero dei lotti" e "mi ha anticipato che ha impressione che il clamore sulla vicenda veda un calo di tensione da parte degli offerenti", ha aggiunto per poi concludere: "I nostri contratti sono stati portati dal commissario".