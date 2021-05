Covid, Toti: "Via subito il coprifuoco. Abbiamo i protocolli, usiamoli"

"Il coprifuoco lo abolirei e basta. Si prima molto prima a toglierlo del tutto". E' netta e chiara l'opinione del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato da Affaritaliani.it sulle misure anti-Covid e sul possibile allentamento delle restrizioni. I tempi? "Va abolito subito, andava già spostato a mezzanotte quando abbiamo cominciato a riaprire e ora va tolto. Non ha alcun senso riaprire con il coprifuoco. E' ora di smetterla con questi orari che confondono solamente le idee alla gente. Togliere il coprifuoco subito e mantenere il rigore nel rispetto delle regole e il divieto di assembramenti".



Toti chiede anche di riaprire i centri commerciali nei weekend, "assolutamente sì, immediatamente. Ci sono dei protocolli che garantiscono i cittadini e ormai abbiamo il 30% della popolazione vaccinato. Nei negozi poi è ovvio che resteranno le limitazioni come il contingentamento delle persone che possono entrare, le cose, il distanziamento e l'igienizzazione. Abbiamo dei protocolli precisi, perché non li usiamo?".



Secondo il presidente della Regione Liguria con il governo Draghi, rispetto all'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, "c'è sicuramente un po' più di ordine nelle decisioni e un governo di unità nazionale ha una forza che l'esecutivo precedente non aveva. La stessa geometria politica di questa maggioranza fa la differenza". Infine, sul derby tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il leader di Cambiamo! parla di "leale collaborazione, ma, alla fine, alle prossime elezioni sia amministrative sia politiche, il Centrodestra sarà unito. Non ho dubbi", conclude.